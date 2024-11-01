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Видео: робот Atlas продемонстрировал свои новые возможности

Весной этого года компания Boston Dynamics представила более мощную, маневренную и полностью электрическую версию своего человекоподобного робота Atlas, которая благодаря электромоторам стала значительно легче и компактнее.

Робот Atlas демонстрирует свои возможности / © Boston Dynamics

Теперь робототехническая компания выпустила интересный видеоролик, который демонстрирует, как полностью автономный робот перемещает крышки двигателя между контейнерами поставщика и специальной тележкой для сборки.

© Boston Dynamics

Atlas предварительно получил список заданий, откуда и куда нужно переместить детали, а его специальное программное обеспечение помогло роботу быстро распознать объекты и найти нужные контейнеры.