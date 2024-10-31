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Олег Гончар
Олег Гончар
9 минут назад
Рейтинг: +615
Посты: 1679

Tesla Cybertruck обогнал Lamborghini в уличной гонке 

В соцсетях завирусилось видео, снятое на улице в одном из городов американского штата Вирджиния. На ролике, который уже собрал миллионы просмотров, запечатлена гонка между двумя светофорами: электрический пикап Tesla Cybertruck с легкостью обошел суперкар Lamborghini Aventador.

Сообщество
# Cybertruck
# Lamborghini
# Tesla
# гонки
# электромобили
Уличная гонка с участием Cybertruck и Lamborghini Aventador / © Tesla Newswire
Уличная гонка с участием Cybertruck и Lamborghini Aventador / © Tesla Newswire
© Tesla Newswire
© Tesla Newswire
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# благосостояние
# богатство
# дети
# доходы
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Gennadiy Ivanov
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Не, ну серьёзно, что они измеряют? "Начальную скорость квантовой запутанности", это что блин такое?! Проще говоря, они замеряют разницу между

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Evgeny
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Наби Набиев
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