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На китайскую космическую станцию прибыл ​​самый молодой экипаж

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на борту отправился на околоземную орбиту с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Старт выполнили 29 октября, в 23:27 (по московскому времени).

Китайская ракета Long March 2F с кораблем «Шэньчжоу-19» перед стартом / © CNSA

Спустя примерно 10 минут после запуска пилотируемый корабль успешно отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту, а через еще шесть часов состыковался с китайской космической станцией «Тяньгун».

Заместитель главы Китайского управления пилотируемой космической техники (CMSEO) Линь Сицян сообщил, что в состав экипажа «Шэньчжоу-19», помимо командира Цай Сюйчжэ, который участвовал в миссии «Шэньчжоу-14» в 2022 году, вошли Ван Хаоцзе и Сун Линдун — тайконавты, родившиеся в 1990-х и впервые полетевшие в космос.

Экипаж «Шэньчжоу-19» проведет на орбите полгода и за это время поставит 86 научных экспериментов. В их числе будут опыты в области медицины, биологии, фундаментальной физики, материаловедения и космических технологий.