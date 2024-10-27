Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
ВВС США пересмотрят закупку стратегических бомбардировщиков B-21 Raider
Представители компании Northrop Grumman заявили, что Военно-воздушные силы США, вероятно, заключат до конца 2024 года новый контракт на поставку бомбардировщиков B-21 Raider.
Ранее ВВС США планировали приобрести не менее 100 самолетов B-21, чтобы заменить устаревшие B-1 Lancer и B-2 Spirit в начале следующего десятилетия. Однако теперь военные, пересмотрев общий подход к ведению воздушной войны и оценив первые результаты наземных и летных испытаний нового бомбардировщика-невидимки, идущие строго по графику, решили расширить флот B-21 Raider. Правда, на данный момент не ясно, о каком количестве самолетов идет речь.
Стратегический бомбардировщик B-21 Raider отличается повышенной малозаметностью, позволяющей выполнять задачи по преодолению современных систем ПВО и нанесению ударов по объектам в тылу предполагаемого противника. B-21 Raider способен нести как обычное, так и ядерное оружие.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
Сезонные миграции — опасное время в жизни перелетной птицы. Среди угроз — нападения хищников, которые, как считают биологи, заставляют пернатых держать высоту в несколько километров. Однако авторы новой статьи показали, что такая стратегия помогает не всегда. С помощью GPS-трекера, прикрепленного к лапке тулеса Pluvialis squatarola, они смогли реконструировать последние минуты его жизни и узнать обстоятельства гибели птицы.
Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.
В начале 2024 года 45 компаний и организаций из разных секторов экономики Германии на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю для сотрудников с сохранением полной зарплаты. Спустя шесть месяцев, в октябре, организаторы пилотного проекта подвели его первые итоги. Они оказались настолько успешными, что более 70% фирм-участниц заявили о желании продлить эксперимент либо окончательно перейти на четырехдневку.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Психологическое айкидо
Космическая еда
Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад
Жизнь и смерть звезд
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии