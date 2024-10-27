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ВВС США пересмотрят закупку стратегических бомбардировщиков B-21 Raider

Представители компании Northrop Grumman заявили, что Военно-воздушные силы США, вероятно, заключат до конца 2024 года новый контракт на поставку бомбардировщиков B-21 Raider.

B-21 Raider в воздухе / © Northrop Grumman

Ранее ВВС США планировали приобрести не менее 100 самолетов B-21, чтобы заменить устаревшие B-1 Lancer и B-2 Spirit в начале следующего десятилетия. Однако теперь военные, пересмотрев общий подход к ведению воздушной войны и оценив первые результаты наземных и летных испытаний нового бомбардировщика-невидимки, идущие строго по графику, решили расширить флот B-21 Raider. Правда, на данный момент не ясно, о каком количестве самолетов идет речь.

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider отличается повышенной малозаметностью, позволяющей выполнять задачи по преодолению современных систем ПВО и нанесению ударов по объектам в тылу предполагаемого противника. B-21 Raider способен нести как обычное, так и ядерное оружие.