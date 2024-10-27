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Олег Гончар
Олег Гончар
12 минут назад
Рейтинг: +615
Посты: 1669

Зонд NASA запечатлел лунный кратер после восхода солнца

Автоматическая станция Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) получила новые изображения безымянного лунного кратера, который находится в южном приполярном регионе Луны. Снимки демонстрируют игру света и тени внутри ударной формации.

Сообщество
# NASA
# космос
# Луна
# фотографии
Безымянный лунный кратер в объективе LRO / © NASA / GSFC / Intuitive Machines
Безымянный лунный кратер в объективе LRO / © NASA / GSFC / Intuitive Machines

LRO запечатлел кратер вскоре после восхода солнца, когда его дна еще не коснулись первые лучи.

Диаметр этой формации составляет 10 километров, глубина — 2200 метров. Как считают специалисты, кратер образовался относительно недавно — не более двух миллионов лет назад.

Склон безымянного лунного кратера в объективе LRO / © NASA / GSFC / Intuitive Machines
Склон безымянного лунного кратера в объективе LRO / © NASA / GSFC / Intuitive Machines
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