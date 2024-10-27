Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайская компания, скопировавшая New Shepard, начнет отправлять туристов в суборбитальные полеты

Представители китайской компании Deep Blue Aerospace сообщили, что планируют начать суборбитальные полеты туристов через два года.

Рендер капсулы Deep Blue / © Deep Blue Aerospace

В следующем году, согласно заявлению Deep Blue Aerospace, комбинация из космической капсулы и ракеты пройдет десятки испытаний, чтобы гарантировать безопасность и надежность суборбитальных пилотируемых полетов, а коммерческие запуски начнутся с 2027 года.

Рендеры капсулы Deep Blue / © Deep Blue Aerospace

Билеты будут стоить примерно по 210 тысяч долларов США (более 20 миллионов рублей по курсу).

Рендер системы суборбитальных полетов Deep Blue / © Deep Blue Aerospace

Deep Blue Aerospace также представила рендеры системы суборбитальных полетов Deep Blue, которая сильно напоминает New Shepard компании Blue Origin.

Рендер системы суборбитальных полетов Deep Blue / © Deep Blue Aerospace

Капсула New Shepard может вместить шесть пассажиров. Туристы испытывают несколько минут невесомости и видят Землю на фоне черноты космоса во время полета, который длится 10-12 минут от старта до приземления капсулы.

Суборбитальные миссии Deep Blue Aerospace, вероятно, будут предлагать нечто похожее. Однако, в отличие от китайской компании, Blue Origin не раскрывает цены на билеты.