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Китайская компания, скопировавшая New Shepard, начнет отправлять туристов в суборбитальные полеты
Представители китайской компании Deep Blue Aerospace сообщили, что планируют начать суборбитальные полеты туристов через два года.
В следующем году, согласно заявлению Deep Blue Aerospace, комбинация из космической капсулы и ракеты пройдет десятки испытаний, чтобы гарантировать безопасность и надежность суборбитальных пилотируемых полетов, а коммерческие запуски начнутся с 2027 года.
Билеты будут стоить примерно по 210 тысяч долларов США (более 20 миллионов рублей по курсу).
Deep Blue Aerospace также представила рендеры системы суборбитальных полетов Deep Blue, которая сильно напоминает New Shepard компании Blue Origin.
Капсула New Shepard может вместить шесть пассажиров. Туристы испытывают несколько минут невесомости и видят Землю на фоне черноты космоса во время полета, который длится 10-12 минут от старта до приземления капсулы.
Суборбитальные миссии Deep Blue Aerospace, вероятно, будут предлагать нечто похожее. Однако, в отличие от китайской компании, Blue Origin не раскрывает цены на билеты.
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