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Blue Origin выполнила новый полет ракеты New Shepard

Компания Blue Origin 23 октября 2024 года успешно запустила миссию NS-27. В рамках нее состоялся полет ракеты New Shepard с новой капсулой для пассажиров RSS Kármán line.

Ракета New Shepard отправляется в полет / © Blue Origin

Двигатели ускорителя отработали положенное время, после их выключения состоялось разделение ракеты и капсулы.

Капсула New Shepard достигла максимальной высоты в 101 километр, то есть границы космоса, а затем ускоритель благополучно совершил мягкую посадку в нескольких метрах от стартовой площадки. Чуть позже под куполом парашютов приземлилась и капсула.

Возвращение ускорителя New Shepard на землю / © Blue Origin

Миссия NS-27 представляла собой беспилотный полет с целью сертификации нового ускорителя и капсулы для полетов людей. В рамках испытаний на ракете и в капсуле были размещены 12 полезных нагрузок (пять на ускорителе и семь внутри капсулы).

© Blue Origin

© Blue Origin