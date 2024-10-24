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Российские ученые определили места для баз на Луне

Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на XV Московском симпозиуме по исследованию Солнечной системы заявил, что научные данные, которые получат будущие автоматические станции «Луна-27а» и «Луна-27б», станут фундаментом для баз на поверхности Луны.

Концепт лунной базы / © Getty Images

Сотрудники института уже выбрали несколько мест в окрестностях полюсов Луны, где потенциально могут находиться залежи воды и существуют благоприятные условия для создания постоянных человеческих поселений на поверхности естественного спутника Земли.

Старт миссий «Луна-27а» и «Луна-27б» запланирован на 2028-2029 годы. Для повышения надежности и успеха миссий туда отправятся сразу два аппарата с промежутком в шесть-девять месяцев.

В задачи будущих станций входят поиск водяного льда, изучение магнитных аномалий на поверхности Луны, а также минералогического, химического, элементного и изотопного состава лунного реголита в образцах, доставляемых с различных глубин от поверхности до двух метров. Также в списке — исследование ионной, нейтральной и пылевой составляющих экзосферы Луны.