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Индия планирует получить образцы грунта из района Южного полюса Луны

Целью индийской миссии «Чандраян-4» по возвращению образцов лунного грунта будет посадка между 85-м и 90-м градусом широты Южного полюса.

Слайд из презентации ISRO с изображением аппаратов миссий «Чандраян-4» и «Чандраян-5» / © ISRO

По словам представителей Индийской организации космических исследований (ISRO), миссия «Чандраян-4» будет состоять из нескольких аппаратов, запущенных по отдельности на двух ракетах.

Аппараты выполнят прилунение, взятие проб грунта, взлет с поверхности Луны, стыковку и расстыковку в космосе, а также доставят грунт на Землю. Сложность миссии обеспечит основополагающие технологии и возможности для достижения важной цели — отправки гаганавтов на поверхность естественного спутника Земли примерно к 2040 году.

Целью «Чандраян-4» станет сбор примерно трех килограммов образцов вблизи Южного полюса, где, как предполагается, есть водяной лед. ISRO планирует получить образцы с глубины около двух метров.

Представители организации не сообщили дату запуска, но предполагается, что миссия стартует не ранее 2027-2028 годов.