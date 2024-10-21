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Суперкомпьютер предсказал, где начнется третья мировая война и когда рухнут США

Американский экономист-самоучка Мартин Армстронг, который ранее с помощью компьютера с искусственным интеллектом под названием «Сократ» предсказал крах рынка недвижимости в Японии в 1989 году и экономический кризис в России в 1998-м, сделал новые прогнозы на будущее.

Мартин Армстронг / © Getty Images

Как пишет издание Daily Mail, Армстронг сделал громкие заявления, применив суперкомпьютер «Сократ». Его запрограммировали для мониторинга новостных лент и поиска фундаментальных событий, которые коррелируют с мировыми тенденциями.

Армстронг утверждает, что специальная военная операция России на Украине перерастет в более масштабный международный конфликт. В 2025 году обстановка там «накалится», а «конец, вероятно, наступит в 2027-м». По мнению экономиста, именно на Украине начнется третья мировая война.

Кроме того, в 2032 году в Соединенных Штатах разразится кризис и изменится форма правления, что станет концом федеративной республики, заявил Армстронг.