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Roman Markin
Roman Markin
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Лучшие снимки дикой природы, удостоенные премии Monovisions Photography Awards 2026

Большая голубая цапля с добычей, императорский пингвин и кормящийся горбатый кит вошли в число победителей MonoVisions 2026. В подборке — три призера категории Nature and Wildlife и еще три работы, отмеченные жюри конкурса черно-белой фотографии.

Сообщество
# антарктида
# дикая природа
# животные
# искусство
# конкурс
# птицы
# фотографии
Perfect strike — первое место Nature and Wildlife, MonoVisions 2026 / © Wei Lian
Perfect strike — первое место Nature and Wildlife, MonoVisions 2026 / © Wei Lian

Организаторы MonoVisions Photography Awards опубликовали результаты конкурса 2026 года. В категории одиночных снимков Nature and Wildlife первое место получила работа perfect strike фотографа Wei Lian из США. На ней большая голубая цапля ловит форель: птица еще держит крылья раскрытыми, а вокруг добычи разлетаются брызги.

На втором месте — Grace! фотографа Liwen Tao, также представляющего США. Снимок сделан в заливе Гулд в Антарктиде, среди большой колонии императорских пингвинов. В описании автор рассказывает, что заметил одного взрослого пингвина среди тысяч птиц. Тот находился прямо перед камерой, подавал голос и менял позы. Для фотографии выбран момент с опущенной головой.

«Момент, когда пингвин склонил голову, показался мне настолько грациозным, что не нашлось слов», — говорится в описании Liwen Tao.

Автор Grace! — недавно завершивший практику специалист по эндодонтии. Фотография начиналась как способ отдыха примерно десять лет назад, а затем стала главным увлечением. В биографической справке упомянут особый интерес к полярным регионам и детская фотокнига Yukio’s First Day Out, посвященная белым медведям. Для конкурсной работы вместо широкого вида колонии выбран портрет одной птицы.

Третье место заняла фотография Opportunistic Feeding колумбийского автора Camilo Diaz. В описании он объясняет, что снимал горбатого кита во время массового хода сардин. Концентрация добычи привлекла морских птиц, морских львов, марлинов и тунцов. В кадре виден кит у поверхности воды, вокруг которого собирается рыба. Автор отмечает, что столь обильная добыча стала поводом для кормления даже в районе размножения.

Помимо трех призовых мест, жюри выделило работы в разделе Honorable Mentions — почетных упоминаний. Одну из них, White Arctic Fox in headwind, сняла Jacki Gordon из Великобритании. Фотография белого песца сделана на Шпицбергене в сильный ветер и при плохой видимости. Группа уже собиралась возвращаться без снимков, когда появился зверек. Фотограф легла на снег, чтобы не испугать животное и получить низкую точку съемки.

Grace! — второе место Nature and Wildlife, MonoVisions 2026 / © Liwen Tao
Grace! — второе место Nature and Wildlife, MonoVisions 2026 / © Liwen Tao
Opportunistic Feeding — третье место Nature and Wildlife, MonoVisions 2026 / © Camilo Diaz
Opportunistic Feeding — третье место Nature and Wildlife, MonoVisions 2026 / © Camilo Diaz
White Arctic Fox in headwind — почетное упоминание, MonoVisions 2026 / © Jacki Gordon
White Arctic Fox in headwind — почетное упоминание, MonoVisions 2026 / © Jacki Gordon
Sea Puppy Gaze — почетное упоминание, MonoVisions 2026 / © Remuna Beca
Sea Puppy Gaze — почетное упоминание, MonoVisions 2026 / © Remuna Beca
Drinking elephant — почетное упоминание, MonoVisions 2026 / © Aleksander Myklebust
Drinking elephant — почетное упоминание, MonoVisions 2026 / © Aleksander Myklebust

В техническом описании Gordon указала камеру Canon R5, объектив RF 100–500 мм, выдержку 1/1600 секунды, диафрагму f/7,1 и ISO 3200. Свет уходил, а времени сменить объектив на более светосильный уже не было. На фотографии песец остается небольшим светлым пятном среди темных полос заснеженного ландшафта.

Еще одно почетное упоминание получила Remuna Beca из США за Sea Puppy Gaze. Австралийский морской лев снят среди подводных зарослей у Южной Австралии. Животное смотрит прямо в объектив; автор описывает его поведение как любопытное и игривое. Beca занимается подводной съемкой и природоохранными проектами. В конкурсной карточке она обращает внимание на уязвимость морских животных к прилову, загрязнению и потере мест обитания.

Работа Drinking elephant норвежского фотографа Aleksander Myklebust также отмечена жюри. На ней слон пьет воду в районе Казинги в национальном парке Куин-Элизабет в Уганде. Животное показано издалека на фоне воды и открытого неба. В биографии автор рассказывает о работе фотожурналистом и участии в создании книг о природе.

В конкурсе отдельно оцениваются одиночные фотографии и серии. Главный приз за серию в 2026 году получила The Land That Made Us One британского фотографа James Lewin. Она посвящена маасаям и животным Восточной Африки. Автор прямо указывает, что каждый кадр этой серии собран из двух отдельных фотографий людей и животных, сделанных в одном месте при одинаковом освещении. Приведенные в нашей галерее шесть снимков относятся к отдельной категории одиночных работ о природе.

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Сообщество
# антарктида
# дикая природа
# животные
# искусство
# конкурс
# птицы
# фотографии
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