Крупнейшего представителя редкого вида ихтиозавров нашли в Испании

Палеонтологи впервые обнаружили остатки крупнейшего из известных видов ихтиозавра Ichthyosaurus anningae за пределами Великобритании. Находка из раннеюрских отложений в северной части Испании оказалась не только крупнейшим известным представителем этого вида, но и показала, что примерно 190 миллионов лет назад его ареал был значительно шире, чем считалось.

Ихтиозавры были одной из главных групп морских рептилий мезозоя. Внешне многие из них напоминали современных дельфинов, но родственниками млекопитающих они не были. Род Ichthyosaurus хорошо известен по раннеюрским отложениям в Великобритании. Подвид Ichthyosaurus anningae описали только в 2015 году, поскольку до сих пор его остатки происходили исключительно из графства Дорсет на юго-западе Англии. Там были известны типовой экземпляр и еще несколько образцов.



Палеонтологи из Испании описали экземпляр именно такого ихтиозавра, который нашли на севере страны. Первые его остатки, ребра и зуб обнаружили еще в 2009-м, но идентифицировать их до конца не удалось. В последующие годы исследователи продолжали обследовать место и постепенно собрали другие части того же животного, в том числе фрагменты черепа и нижней челюсти, позвонки, ребра, элементы плечевого пояса и частично сохранившийся передний плавник.



Современный анализ позволил отнести животное именно к виду Ichthyosaurus anningae. Среди диагностических признаков — короткая массивная плечевая кость с развитым гребнем и характерной формой ее головки. Филогенетический анализ, в котором использовали матрицу из 287 анатомических признаков для 116 таксонов, также подтвердил принадлежность к роду Ichthyosaurus anningae. Результаты анализа опубликовал журнал Acta Palaeontologica Polonica.



Испанский экземпляр оказался крупнейшим из всех известных представителей Ichthyosaurus anningae. Ученые сделали такой вывод по размерам плечевой кости, которая сопоставима с таковой у самых крупных известных представителей другого вида — Ichthyosaurus somersetensis.



Особенно важным оказался анализ черепа. Некоторые его кости сохранились хорошо, тогда как у британских экземпляров они обычно раздавлены породой, скрыты другими костями или вообще отсутствуют. Благодаря этому ученые впервые смогли подробно описать для этого вида несколько элементов задней части черепа.

Строение одной из костей также указала на то, что отдельные части черепа могли сохранять подвижность при питании. Кроме того, необычный пластинчатый выступ плечевой кости оказался похож на структуру, позднее характерную для более продвинутых ихтиозавров-офтальмозавров. Авторы научной работы назвали это примером независимого возникновения сходной формы в разных эволюционных линиях.



Причем этот вид сильно отличался по устройству челюстей и зубов от других животных, чьи остатки находили на той же территории. У Ichthyosaurus anningae были массивные конические зубы, подходящие для достаточно широкого спектра добычи, а другой обитавший там хищник имел вытянутую морду и более тонкие зубы, лучше приспособленные для ловли небольшой быстрой рыбы.

Исследователи предположили, что два хищника делили пищевые ресурсы: один мог специализироваться на стайной рыбе в открытой воде, тогда как другой использовал более широкий набор добычи. Похожая картина известна по раннеюрским морским сообществам Англии.

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Андрей Серегин 174 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.