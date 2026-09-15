Остатки диплодока впервые нашли за пределами Северной Америки

Диплодоки были одними из самых известных гигантских растительноядных динозавров поздней юры, однако все подтвержденные находки представителей этого рода до сих пор происходили из Северной Америки. Недавно палеонтологи впервые описали достоверные остатки Diplodocus из Испании, что указывает на обмен фауной между Европой и Северной Америкой около 150 миллионов лет назад.

Диплодок — один из наиболее узнаваемых завроподовых динозавров. Род Diplodocus описал американский палеонтолог Отниел Чарлз Марш в 1878 году, и почти полтора столетия все достоверные находки этих животных были сделаны на западе США, хотя более широкая группа диплодоцид была известна также в Европе, Африке и Южной Америке. При этом сходство некоторых европейских и североамериканских динозавров поздней юры указывало, что между континентами периодически могли возникать пути для расселения животных.



Специалисты Фонда палеонтологического комплекса Теруэля — Динополиса изучили остатки крупного динозавра в испанском регионе Теруэль. Кости обнаружили в отложениях возрастом приблизительно 150 миллионов лет, относящихся к концу юрского периода. Раскопки прошли задолго до нынешней научной работы. Ранее находку определяли лишь как диплодоцида, который похож на американского диплодока.



Ученые исследовали 14 сохранившихся хвостовых позвонков и несколько шевронов — костей, прикреплявшихся к нижней стороне хвостовых позвонков. Особое внимание уделили характерным признакам диплодоков: крупным полостям внутри позвонков, глубоким продольным бороздам на нижней стороне хвостовых костей, особенности раздвоенных шевронов и вытянутым телам позвонков. Результаты исследования опубликовал Journal of Vertebrate Paleontology.



Вместе с этим исследователи провели два варианта филогенетического анализа. Оба позволили независимо отнести испанский экземпляр к роду Diplodocus и показали его близкое родство с североамериканским Diplodocus hallorum.



По оценке исследователей, животное достигало примерно 25 метров в длину, то есть по размерам было сопоставимо с известными американскими диплодоками. Таким образом, речь идет о представителе того самого рода гигантских завропод, который до сих пор был достоверно известен только из Северной Америки.



Находку нельзя считать представителем первых европейских диплодоцидов. Представители этого семейства и более широкой группы Diplodocoidea известны за пределами Северной Америки, в том числе в Европе и Африке. А вот род Diplodocus определен здесь впервые.

Эту испанскую находку можно считать дополнительным свидетельством обмена фауной между Северной Америкой и Европой. Примерно 150 миллионов лет назад при понижении уровня моря отдельные участки суши могли образовывать временные маршруты через область Атлантики, по которым крупные наземные животные расселялись между территориями, сегодня разделенными океаном.



Сам испанский экземпляр не позволил установить, в каком направлении двигались диплодоки и сколько подобных переселений происходило. Однако его близость к фауне показала, что разделение североамериканских и европейских фаун было не абсолютным и что даже очень крупные завроподы могли использовать возникавшие между ними сухопутные коридоры.



Кроме того, в этом регионе ранее были обнаружены совсем иные гигантские длинношеие динозавры, поэтому присутствие там диплодока показало, что на востоке Пиренейского полуострова существовали представители нескольких различавшихся эволюционных линий завропод.

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Андрей Серегин 179 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.