Остатки диплодока впервые нашли за пределами Северной Америки
Диплодоки были одними из самых известных гигантских растительноядных динозавров поздней юры, однако все подтвержденные находки представителей этого рода до сих пор происходили из Северной Америки. Недавно палеонтологи впервые описали достоверные остатки Diplodocus из Испании, что указывает на обмен фауной между Европой и Северной Америкой около 150 миллионов лет назад.
Диплодок — один из наиболее узнаваемых завроподовых динозавров. Род Diplodocus описал американский палеонтолог Отниел Чарлз Марш в 1878 году, и почти полтора столетия все достоверные находки этих животных были сделаны на западе США, хотя более широкая группа диплодоцид была известна также в Европе, Африке и Южной Америке. При этом сходство некоторых европейских и североамериканских динозавров поздней юры указывало, что между континентами периодически могли возникать пути для расселения животных.
Специалисты Фонда палеонтологического комплекса Теруэля — Динополиса изучили остатки крупного динозавра в испанском регионе Теруэль. Кости обнаружили в отложениях возрастом приблизительно 150 миллионов лет, относящихся к концу юрского периода. Раскопки прошли задолго до нынешней научной работы. Ранее находку определяли лишь как диплодоцида, который похож на американского диплодока.
Ученые исследовали 14 сохранившихся хвостовых позвонков и несколько шевронов — костей, прикреплявшихся к нижней стороне хвостовых позвонков. Особое внимание уделили характерным признакам диплодоков: крупным полостям внутри позвонков, глубоким продольным бороздам на нижней стороне хвостовых костей, особенности раздвоенных шевронов и вытянутым телам позвонков. Результаты исследования опубликовал Journal of Vertebrate Paleontology.
Вместе с этим исследователи провели два варианта филогенетического анализа. Оба позволили независимо отнести испанский экземпляр к роду Diplodocus и показали его близкое родство с североамериканским Diplodocus hallorum.
По оценке исследователей, животное достигало примерно 25 метров в длину, то есть по размерам было сопоставимо с известными американскими диплодоками. Таким образом, речь идет о представителе того самого рода гигантских завропод, который до сих пор был достоверно известен только из Северной Америки.
Находку нельзя считать представителем первых европейских диплодоцидов. Представители этого семейства и более широкой группы Diplodocoidea известны за пределами Северной Америки, в том числе в Европе и Африке. А вот род Diplodocus определен здесь впервые.
Эту испанскую находку можно считать дополнительным свидетельством обмена фауной между Северной Америкой и Европой. Примерно 150 миллионов лет назад при понижении уровня моря отдельные участки суши могли образовывать временные маршруты через область Атлантики, по которым крупные наземные животные расселялись между территориями, сегодня разделенными океаном.
Сам испанский экземпляр не позволил установить, в каком направлении двигались диплодоки и сколько подобных переселений происходило. Однако его близость к фауне показала, что разделение североамериканских и европейских фаун было не абсолютным и что даже очень крупные завроподы могли использовать возникавшие между ними сухопутные коридоры.
Кроме того, в этом регионе ранее были обнаружены совсем иные гигантские длинношеие динозавры, поэтому присутствие там диплодока показало, что на востоке Пиренейского полуострова существовали представители нескольких различавшихся эволюционных линий завропод.
Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по исследованию Меркурия началась в 2018 году. На видео, созданном из кадров с бортовых камер, можно проследить восьмилетний путь зонда BepiColombo.
Оценив, смогут ли запасы водяного льда на Луне обеспечить будущие города с населением от сотен тысяч до миллиона человек, ученые выяснили, что даже при весьма оптимистичных условиях у заселения нашего спутника есть серьезные ограничения.
Тренды здорового питания постоянно меняются, в том числе на основе научных исследований. Когда-то публика панически боялась жиров, но их реабилитировали. Гарвардская пирамида здорового питания рисовала сложные углеводы в основании пирамиды, а теперь они переместились к вершине. Возможно, и современную моду на приоритет белка придется пересмотреть.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по исследованию Меркурия началась в 2018 году. На видео, созданном из кадров с бортовых камер, можно проследить восьмилетний путь зонда BepiColombo.
Современная космология до недавнего времени опиралась на так называемый космологический принцип, по которому у Вселенной нет какого-то выделенного направления. И наблюдатель в любой ее точке должен видеть однородную в этом смысле картину. Астроном из Северокавказской астрофизической обсерватории показал, что это не так даже для очень древней Вселенной.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Декабря, 2017
Главные достижения науки и техники за 2017 год
17 Января, 2022
Говорить нельзя молчать
19 Мая, 2019
С точки зрения науки: медитация
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии