Три гиеновидные собаки совершили рекордное для млекопитающих путешествие по Африке
Молодые самцы покинули родительскую стаю и за девять месяцев преодолели свыше четырех тысяч километров, чтобы в итоге обосноваться на новой территории. Это самое дальнее зарегистрированное расстояние, на которое когда-либо перемещались африканские млекопитающие.
Африканских гиеновидных собак (Lycaon pictus) еще называют «африканская дикая собака» или, из-за пятнистого окраса, «расписной волк». Эти животные обитают в саваннах и редколесьях Африки к югу от Сахары. Вид находится под серьезной угрозой исчезновения из-за сокращения среды обитания, болезней и браконьерства. Численность гиеновидных собак сейчас оценивают всего в 3-5,5 тысячи особей.
Эти представители семейства псовых отлично приспособлены к долгому бегу на дальние дистанции. Они гораздо более поджары и длинноноги, чем одомашненные сородичи, обладают особой, «неземной» походкой и невероятной выносливостью.
Кроме того, гиеновидные собаки отличаются высокой социальностью, живут и охотятся сплоченными семейными группами. В таких стаях право на размножение обычно принадлежит лишь одной доминантной особи каждого пола. Подчиненные члены стаи могут остаться, чтобы помогать растить потомство родственников, ожидая шанса стать следующей альфой, или же отправиться в самостоятельный путь в поисках возможности завести собственное потомство.
Обычно уход молодежи из стаи происходит в возрасте двух-трех лет. Группа исследователей из США и Замбии описала историю такого рекордного по дальности «побега» в статье, опубликованной в журнале Ecology.
В июле 2025 года родную стаю покинули четыре сестры из одного помета, а всего две недели спустя по их стопам последовали трое братьев. Эти собаки обитали в замбийском национальном парке Кафуэ, который, по словам ученых, можно назвать настоящим раем для гиеновидных собак. Парк занимает площадь более 22 тысяч квадратных километров, а разнообразие видов добычи и обширные лесные массивы обеспечивают собак обильной пищей и надежным укрытием.
Все собаки, покинувшие Кафуэ, были трехлетними особями из крупной стаи, за которой исследователи ведут регулярное наблюдение. Чтобы отследить дальнейший путь животных, ученые снабдили радиоошейником одну особь из каждой группы.
Самки поначалу провели несколько недель, бродя по «буферной зоне» — охотничьим угодьям, прилегающим к парку Кафуэ. Самцы тем временем двинулись на восток, в центральную часть Замбии. В итоге обе группы добрались до окраин крупных населенных пунктов — Кабве, Китве и Ндолы, — избегая самих городов.
В сентябре 2025 года, преодолев более 1000 километров от родных мест, братья и сестры воссоединились всего на день, после чего снова разделились. Самцы направились на юг, двигаясь по пройденному ранее маршруту и стараясь держаться подальше от оживленных трасс.
Самки тоже пошли на юг, но в октябре, по-видимому, погибли в окрестностях Кабве, попав в проволочные петли, установленные браконьерами для добычи дичи. По словам ученых, сегодня такие ловушки представляют самую серьезную угрозу для африканских диких собак.
Тем временем самцы обошли Кабве и направились на восток, где наткнулись на два крупных водохранилища и сумели их пересечь. К 1 апреля 2026 года группа самцов обосновалась на новой территории у края уступа Великой рифтовой долины.
Извилистый путь самцов по Замбии составил в общей сложности 4126 километров — это самый длинный маршрут расселения, когда-либо зафиксированный у африканских млекопитающих. Для сравнения, антилопы гну преодолевают до 1800 километров во время своей ежегодной миграции между Кенией и Танзанией.
Это далекое путешествие также продемонстрировало, что популяции африканских диких собак сохраняют связь на обширных территориях Восточной и Южной Африки, несмотря на огромные расстояния, разделяющие их ареалы. Это вселяет надежду на то, что животные смогут вновь заселить районы, где они полностью исчезли, заключили исследователи.
Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по исследованию Меркурия началась в 2018 году. На видео, созданном из кадров с бортовых камер, можно проследить восьмилетний путь зонда BepiColombo.
Оценив, смогут ли запасы водяного льда на Луне обеспечить будущие города с населением от сотен тысяч до миллиона человек, ученые выяснили, что даже при весьма оптимистичных условиях у заселения нашего спутника есть серьезные ограничения.
Тренды здорового питания постоянно меняются, в том числе на основе научных исследований. Когда-то публика панически боялась жиров, но их реабилитировали. Гарвардская пирамида здорового питания рисовала сложные углеводы в основании пирамиды, а теперь они переместились к вершине. Возможно, и современную моду на приоритет белка придется пересмотреть.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по исследованию Меркурия началась в 2018 году. На видео, созданном из кадров с бортовых камер, можно проследить восьмилетний путь зонда BepiColombo.
Современная космология до недавнего времени опиралась на так называемый космологический принцип, по которому у Вселенной нет какого-то выделенного направления. И наблюдатель в любой ее точке должен видеть однородную в этом смысле картину. Астроном из Северокавказской астрофизической обсерватории показал, что это не так даже для очень древней Вселенной.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Августа, 2016
Вегетарианство: добро или зло?
27 Августа, 2014
Растения-убийцы
6 Октября, 2022
Грезы о весне искусственного интеллекта
15 Августа, 2015
Циклична ли история человечества?
10 Августа, 2023
Луна: опять двадцать пять?
21 Ноября, 2015
Топ самых абсурдных образцов военной техники
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии