15 сентября, 14:21
Татьяна Зайцева
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Три гиеновидные собаки совершили рекордное для млекопитающих путешествие по Африке

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Молодые самцы покинули родительскую стаю и за девять месяцев преодолели свыше четырех тысяч километров, чтобы в итоге обосноваться на новой территории. Это самое дальнее зарегистрированное расстояние, на которое когда-либо перемещались африканские млекопитающие.

Биология
# африка
# дикие собаки
# миграции животных
# млекопитающие
# путешествие
Африканская гиеновидная собака
Африканская гиеновидная собака / © Wikimedia Commons

Африканских гиеновидных собак (Lycaon pictus) еще называют «африканская дикая собака» или, из-за пятнистого окраса, «расписной волк». Эти животные обитают в саваннах и редколесьях Африки к югу от Сахары. Вид находится под серьезной угрозой исчезновения из-за сокращения среды обитания, болезней и браконьерства. Численность гиеновидных собак сейчас оценивают всего в 3-5,5 тысячи особей.

Эти представители семейства псовых отлично приспособлены к долгому бегу на дальние дистанции. Они гораздо более поджары и длинноноги, чем одомашненные сородичи, обладают особой, «неземной» походкой и невероятной выносливостью.

Кроме того, гиеновидные собаки отличаются высокой социальностью, живут и охотятся сплоченными семейными группами. В таких стаях право на размножение обычно принадлежит лишь одной доминантной особи каждого пола. Подчиненные члены стаи могут остаться, чтобы помогать растить потомство родственников, ожидая шанса стать следующей альфой, или же отправиться в самостоятельный путь в поисках возможности завести собственное потомство.

Обычно уход молодежи из стаи происходит в возрасте двух-трех лет. Группа исследователей из США и Замбии описала историю такого рекордного по дальности «побега» в статье, опубликованной в журнале Ecology.

В июле 2025 года родную стаю покинули четыре сестры из одного помета, а всего две недели спустя по их стопам последовали трое братьев. Эти собаки обитали в замбийском национальном парке Кафуэ, который, по словам ученых, можно назвать настоящим раем для гиеновидных собак. Парк занимает площадь более 22 тысяч квадратных километров, а разнообразие видов добычи и обширные лесные массивы обеспечивают собак обильной пищей и надежным укрытием.

Все собаки, покинувшие Кафуэ, были трехлетними особями из крупной стаи, за которой исследователи ведут регулярное наблюдение. Чтобы отследить дальнейший путь животных, ученые снабдили радиоошейником одну особь из каждой группы.

Самки поначалу провели несколько недель, бродя по «буферной зоне» — охотничьим угодьям, прилегающим к парку Кафуэ. Самцы тем временем двинулись на восток, в центральную часть Замбии. В итоге обе группы добрались до окраин крупных населенных пунктов — Кабве, Китве и Ндолы, — избегая самих городов.

В сентябре 2025 года, преодолев более 1000 километров от родных мест, братья и сестры воссоединились всего на день, после чего снова разделились. Самцы направились на юг, двигаясь по пройденному ранее маршруту и стараясь держаться подальше от оживленных трасс.

Самки тоже пошли на юг, но в октябре, по-видимому, погибли в окрестностях Кабве, попав в проволочные петли, установленные браконьерами для добычи дичи. По словам ученых, сегодня такие ловушки представляют самую серьезную угрозу для африканских диких собак.

Тем временем самцы обошли Кабве и направились на восток, где наткнулись на два крупных водохранилища и сумели их пересечь. К 1 апреля 2026 года группа самцов обосновалась на новой территории у края уступа Великой рифтовой долины.

Извилистый путь самцов по Замбии составил в общей сложности 4126 километров — это самый длинный маршрут расселения, когда-либо зафиксированный у африканских млекопитающих. Для сравнения, антилопы гну преодолевают до 1800 километров во время своей ежегодной миграции между Кенией и Танзанией.

Это далекое путешествие также продемонстрировало, что популяции африканских диких собак сохраняют связь на обширных территориях Восточной и Южной Африки, несмотря на огромные расстояния, разделяющие их ареалы. Это вселяет надежду на то, что животные смогут вновь заселить районы, где они полностью исчезли, заключили исследователи.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
158 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Биология
# африка
# дикие собаки
# миграции животных
# млекопитающие
# путешествие
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