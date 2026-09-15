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Ольга Ашкинази
Ольга Ашкинази
15 сентября, 12:43
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Крупнейший в мире электрический паром прибыл в Южную Америку

Крупнейшее в мире электрическое судно — Hull 096, оснащенное аккумуляторной системой из более чем 5000 батарей, прибыло в новый порт приписки в Южной Америке, преодолев тысячи киломтеров от берегов Тасмании.

Сообщество
# #транспорт
# рекорды
# технологии
Крупнейшее в мире электрическое судно — Hull 096 / © Incat
Крупнейшее в мире электрическое судно — Hull 096 / © Incat

Судно длиной 130 метров построила австралийская верфь Incat из Хобарта по заказу южноамериканского паромного оператора Buquebus. В пятницу, 11 сентября, оно прибыло в Уругвай на борту тяжеловозного транспортного судна MV Black Marlin.

В городе Нуэва-Пальмира паром торжественно встретили, а в течение выходных его спустили с транспортного судна на воду. После этого Hull 096 отбуксируют в Колонию-дель-Сакраменто, где он пройдет процедуру ввода в эксплуатацию и серию испытаний, прежде чем начнет перевозить пассажиров.

Паром оснащен более чем 5000 аккумуляторными батареями, которые позволяют ему работать около 90 минут без подзарядки. Емкость его батарей составляет 40 мегаватт-часов.

Теперь судно будет носить имя China Zorrilla — в честь знаменитой уругвайской актрисы театра и кино, умершей в 2014 году. Его аккумуляторная система имеет емкость примерно в четыре раза больше, чем у любого морского судна, построенного ранее. Для движения паром оборудован восемью электрическими водометными движителями.

Силовая установка, системы управления и контроля, а также маневренные характеристики судна были испытаны еще во время ходовых испытаний в портах Тасмании.

Алюминиевый корпус длиной 130 метров позволяет разместить одновременно до 2100 пассажиров и 225 автомобилей. Использование алюминия снижает массу судна, благодаря чему повышается эффективность аккумуляторной электрической силовой установки.

Первоначально Buquebus заказала Hull 096 еще в 2019 году. Однако во время пандемии COVID-19 строительство приостановили, а сам проект впоследствии существенно переработали: вместо дизельной силовой установки судно получило полностью электрическую. В мае 2025 года паром спустили на воду на реке Деруэнт в Тасмании, после чего начался продолжительный этап испытаний и подготовки к вводу в эксплуатацию.

В конечном итоге China Zorrilla будет работать на маршруте через эстуарий Ла-Плата, соединяющем уругвайскую Колонию-дель-Сакраменто с Буэнос-Айресом в Аргентине. Протяженность маршрута составляет примерно 55 киломтеров, а поездка занимает примерно один час. Ожидается, что паром будет совершать три рейса в день. Продолжительность каждого из них укладывается в заявленный запас хода — около 90 минут.

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Сообщество
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Комментарии

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1 Комментарий
Александр Французов
Александр Французов
23 секунды назад
А сколько времени подзарядка требует? А если разрядится или выйдет из строя блок аккумуляторов?
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