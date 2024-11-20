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Моллюски подсказали, как «делать уколы» без игл
Введение лекарств с помощью шприцев и эндоскопических игл причиняет боль пациенту и вызывает трудности с утилизацией. Международная команда ученых нашла более удобный способ доставлять препарат в органы — его основой стал механизм передвижения, который используют головоногие моллюски.
Благодаря современной науке у многих болезненных методов диагностики и лечения появились «безобидные» альтернативы. Например, авторы недавнего исследования нашли способ превратить внутривенные лекарственные препараты в пероральные, а чуть раньше появилась неинвазивная биопсия.
Нередко источником идей, которые позволяют усовершенствовать существующие способы лечения, становится наблюдение за животным миром. Так, благодаря сусликам медики разработали нехирургический способ избавиться от катаракты, а аквариумные рыбки зебраданио помогли понять, как эффективнее восстанавливаться после нейротравм и бороться с хроническим стрессом.
Специалисты из нескольких университетов США, Дании и Швеции придумали, как без использования игл ввести лекарство напрямую в желудочно-кишечный тракт. Исследование, где они описали этот метод и проанализировали его эффективность, опубликовал научный журнал Nature.
Авторы статьи разработали специальное устройство, которое проглатывается как обыкновенная капсула, но действует по принципу реактивного движения головоногих моллюсков. Представители этого класса, например осьминоги, кальмары и каракатицы, с силой выбрасывают струю воды, а она толкает их в противоположном направлении.
Исследователи создали микроструйную систему подачи лекарств, которая попадает в желудочно-кишечный тракт, под высоким давлением выпрыскивает препарат, а затем естественным путем выводится из организма. Как показало испытание системы на свиньях и собаках, она обеспечивает адресную доставку лекарства, по эффективности сравнимую с подкожной инъекцией.
Использовать новый метод можно, например, для введения инсулина, вакцин и моноклональных антител. Кроме того, отметили авторы публикации, он позволит усовершенствовать эндоскопические методы доставки лекарств во внутренние органы.
По словам ученых, в дальнейшем необходимо усовершенствовать механизм микроструйного введения лекарств (например, уменьшить размер устройства, чтобы избежать закупорки желудочно-кишечного тракта) и испытать метод на людях. В случае успеха разработка позволила бы отказаться от игл при введении некоторых препаратов, а также снизила бы у пациентов уровень стресса, связанный с лечением.
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