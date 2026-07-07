Земля может прожить еще 1,8 миллиарда лет: новые модели дали надежду
Астробиологи с помощью сложных трехмерных климатических моделей доказали, что растительная жизнь на Земле способна просуществовать еще около 1,8 миллиарда лет. Это значительно дольше, чем предсказывали предыдущие расчеты.
Главной угрозой для жизни на нашей планете остается Солнце. По мере своей эволюции звезда постепенно разгорается: сейчас она излучает примерно на треть больше энергии, чем в момент зарождения Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад.
Ученые десятилетиями пытались вычислить точку невозврата, когда солнечное тепло окончательно убьет земную биологию. Первые прогнозы, сделанные еще в 1982 году, сулили гибель растительного покрова Земли уже через 100 миллионов лет из-за перегрева и падения уровня углекислого газа.
Дело в том, что у Земли есть встроенный природный «термостат»: при повышении температуры планета начинает активнее связывать углекислый газ и прятать его в подземных горных породах. Это спасает Землю от катастрофического перегрева, но создает смертельную ловушку для флоры, лишая растения главного источника питания для фотосинтеза.
Чтобы понять, как долго планета сможет балансировать в таких условиях, авторы научной работы Якоб Хакк-Мисра (Jacob Haqq-Misra) и Эрик Вулф (Eric Wolf) из некоммерческой исследовательской организации Blue Marble Space (США) использовали 29 различных климатических сценариев, а результаты своих расчетов опубликовали в журнале JGR Atmospheres. В отличие от предшественников, они учли удивительную эволюционную стойкость самой природы.
В свои модели ученые заложили данные о растениях с особыми типами фотосинтеза, таких как суккуленты, орхидеи и некоторые морские водоросли. Эти организмы способны успешно выживать и развиваться даже при критически минимальных концентрациях углекислого газа в атмосфере.
Новые расчеты отодвинули дату неизбежного конца света почти к самому моменту гибели земных океанов, которые полностью испарятся в космос примерно через два миллиарда лет. Сторонние эксперты назвали это исследование серьезным шагом вперед, подтверждающим, что сложные биосферы обладают гораздо более высоким запасом прочности перед лицом космических изменений, чем считалось ранее. Сами авторы подчеркнули, что их выводы отражают лишь возможности современных нам растений, в то время как за миллиарды лет эволюция может создать еще более приспособленные и термостойкие формы жизни.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
Одной из главных анатомических особенностей эволюции рода Homo считается резкое увеличение объема черепной коробки за последние примерно два миллиона лет. За это время она в среднем увеличилась в три раза. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение традиционную гипотезу, согласно которой этот процесс был результатом естественного отбора. По их мнению, он мог оказаться случайностью.
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Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
В 2025 году детекторы гравитационных волн уловили потенциальное слияние черных дыр крайне малой массы. Ученые из Университета Майами считают, что участники того события могут открыть новое направление в исследовании темной материи.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
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