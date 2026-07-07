  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 июля, 14:16
Марк Чернов
1
163

Земля может прожить еще 1,8 миллиарда лет: новые модели дали надежду

❋ 4.8

Астробиологи с помощью сложных трехмерных климатических моделей доказали, что растительная жизнь на Земле способна просуществовать еще около 1,8 миллиарда лет. Это значительно дольше, чем предсказывали предыдущие расчеты.

Астрономия
# астробиология
# Земля
# климат
# Солнце
# эволюция
Запас прочности земной биосферы может оказаться значительно больше прежних оценок
Запас прочности земной биосферы может оказаться значительно больше прежних оценок / © NASA

Главной угрозой для жизни на нашей планете остается Солнце. По мере своей эволюции звезда постепенно разгорается: сейчас она излучает примерно на треть больше энергии, чем в момент зарождения Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад.

Ученые десятилетиями пытались вычислить точку невозврата, когда солнечное тепло окончательно убьет земную биологию. Первые прогнозы, сделанные еще в 1982 году, сулили гибель растительного покрова Земли уже через 100 миллионов лет из-за перегрева и падения уровня углекислого газа.

Дело в том, что у Земли есть встроенный природный «термостат»: при повышении температуры планета начинает активнее связывать углекислый газ и прятать его в подземных горных породах. Это спасает Землю от катастрофического перегрева, но создает смертельную ловушку для флоры, лишая растения главного источника питания для фотосинтеза.

Чтобы понять, как долго планета сможет балансировать в таких условиях, авторы научной работы Якоб Хакк-Мисра (Jacob Haqq-Misra) и Эрик Вулф (Eric Wolf) из некоммерческой исследовательской организации Blue Marble Space (США) использовали 29 различных климатических сценариев, а результаты своих расчетов опубликовали в журнале JGR Atmospheres. В отличие от предшественников, они учли удивительную эволюционную стойкость самой природы.

В свои модели ученые заложили данные о растениях с особыми типами фотосинтеза, таких как суккуленты, орхидеи и некоторые морские водоросли. Эти организмы способны успешно выживать и развиваться даже при критически минимальных концентрациях углекислого газа в атмосфере.

Новые расчеты отодвинули дату неизбежного конца света почти к самому моменту гибели земных океанов, которые полностью испарятся в космос примерно через два миллиарда лет. Сторонние эксперты назвали это исследование серьезным шагом вперед, подтверждающим, что сложные биосферы обладают гораздо более высоким запасом прочности перед лицом космических изменений, чем считалось ранее. Сами авторы подчеркнули, что их выводы отражают лишь возможности современных нам растений, в то время как за миллиарды лет эволюция может создать еще более приспособленные и термостойкие формы жизни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Марк Чернов
41 статей
Астрономия
# астробиология
# Земля
# климат
# Солнце
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Июл
700
Собрано без инструкции: почему эволюция делает странных, нелепых и… гениальных существ
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Июл
Бесплатно
Животные в старом Петербурге
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
08 Июл
Бесплатно
Мой адрес – корабль «Союз»
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
От тучерезов до небоскребов
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
Многоканальная астрономия
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Июл
700
Возвращение мамонта: клонирование, генное чудо или фейк?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Эра персонализированной медицины или зачем каждому из нас нужен генетический тест?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Мамонты: от гигантов до карликов – вымирание, смертельные инфекции и греческие мифы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
09 Июл
Бесплатно
Миф об Аркадии и образ Канады как «французского рая»
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 июля, 14:44
Илья Гриднев

Физики впервые отследили электрон на квантово-механическом пространственно-временном пределе

Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.

Физика
# аттосекунды
# квантовая механика
# квантовое туннелирование
# микроскопия
# электроны
7 июля, 11:14
Игорь Байдов

Антропологи пересмотрели причины увеличения человеческого мозга

Одной из главных анатомических особенностей эволюции рода Homo считается резкое увеличение объема черепной коробки за последние примерно два миллиона лет. За это время она в среднем увеличилась в три раза. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение традиционную гипотезу, согласно которой этот процесс был результатом естественного отбора. По их мнению, он мог оказаться случайностью.

Антропология
# древние виды
# древние люди
# естественный отбор
# неандертальцы
# сапиенсы
# черепа
# эволюция
6 июля, 10:09
Дарья Губина

Необычный сигнал LIGO может оказаться первым подтверждением первичных черных дыр

В 2025 году детекторы гравитационных волн уловили потенциальное слияние черных дыр крайне малой массы. Ученые из Университета Майами считают, что участники того события могут открыть новое направление в исследовании темной материи.

Астрономия
# LIGO
# большой взрыв
# гравитационные волны
# первичные черные дыры
# темная материя
4 июля, 09:30
Любовь С.

Древнейшие звезды Млечного Пути помогли уточнить возраст Вселенной

Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.

Астрономия
# вселенная
# звезды
# постоянная Хаббла
# спектроскопия
# стандартная космологическая модель
6 июля, 14:44
Илья Гриднев

Физики впервые отследили электрон на квантово-механическом пространственно-временном пределе

Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.

Физика
# аттосекунды
# квантовая механика
# квантовое туннелирование
# микроскопия
# электроны
6 июля, 10:09
Дарья Губина

Необычный сигнал LIGO может оказаться первым подтверждением первичных черных дыр

В 2025 году детекторы гравитационных волн уловили потенциальное слияние черных дыр крайне малой массы. Ученые из Университета Майами считают, что участники того события могут открыть новое направление в исследовании темной материи.

Астрономия
# LIGO
# большой взрыв
# гравитационные волны
# первичные черные дыры
# темная материя
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
N q
N q
40 секунд назад
-
0
+
Что-то может и будет копошиться через 1.8 млн, только при средней оценке уже через 700 млн не будет крупных животных и большинства растений (в худших сценариях уже все океаны испарятся и давление будет выше венерианского в 3 раза), а в самых оптимистичных флора и фауна почти исчезнут через 1 млрд. Так на что там надежду дали эти "учёные"?
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Земля может прожить еще 1,8 миллиарда лет: новые модели дали надежду

    7 июля, 14:16

  2. Алексей Гуськов: коллайдер NICA поможет разгадать загадку спина протона

    7 июля, 12:11

  3. Антропологи пересмотрели причины увеличения человеческого мозга

    7 июля, 11:14

  4. Ученые показали, как сообщества заражают друг друга хаосом

    7 июля, 11:05
Выбор редакции

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

28 июня, 16:58

Последние комментарии

N q
40 секунд назад
Что-то может и будет копошиться через 1.8 млн, только при средней оценке уже через 700 млн не будет крупных животных и большинства растений (в худших

Земля может прожить еще 1,8 миллиарда лет: новые модели дали надежду

Мстислав Нечаев
9 минут назад
Если бы указали налоги и цены в этих же странах, то увидели бы, что их "высокая" зарплата съедается. Нет никакого высокого уровня жизни в Европе уже

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

Имя Фамилия
32 минуты назад
Vladimir, Британская энциклопедия весьма консервативна и потому отстала лет на 15-20 от науки. Современная нейробиология считает, что мы используем свой

Антропологи пересмотрели причины увеличения человеческого мозга

Дмитрий Kuрueнко
37 минут назад
Vladimir, а в советском философском словаре 1954 года выпуска утверждалось что мозг человека отличается от ЭОМ только числом элементов. И это мы с вами

Антропологи пересмотрели причины увеличения человеческого мозга

ferado69
41 минута назад
А где же Мехико ? 🧐

Инфографика: самые высокогорные населенные пункты мира

Autotrade222
43 минуты назад
Берите пример с китайцев, до 100 тысяч иероглифов.

Инфографика: сколько букв в европейских алфавитах

Autotrade222
52 минуты назад
Андрей, ты в курсе откуда бензин взялся на заправках? Россия начала закупать нефтепродукты у Индии и других странах.

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Эпоха Возрождения
1 час назад
Обычная математика и ни какой логики

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Vladimir Lukianov
1 час назад
В Encyclopaedia Britannica (Британская энциклопедия) говорится, что мозг человека «наделен значительно бо́льшим потенциалом, чем можно использовать в

Антропологи пересмотрели причины увеличения человеческого мозга

Alexander Orsi
2 часа назад
Иван, кстати о видео: скорость зур пэтриота - свыше трёх махов, по видео этого, мягко говоря, не скажешь. Для справки: пэтриот - не используется против

От С-500 до THAAD: семь самых современных систем противовоздушной обороны в мире

Иван Иванов
2 часа назад
Альберт, "имеют иную энергетику и иные законы" Не важно, кто там что полагает, что там говорят умные или глупые люди. Наука требует

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Alexander Orsi
2 часа назад
Сергей, "У GPT не списывать!"

Исследование стран ОЭСР: студенты вузов показали навыки чтения и математики не выше, чем у десятилетних детей

Alexander Orsi
2 часа назад
Вадим, лучше задайтесь вопросом почему в Украине мирные города "в огне", а в России предприятия впк, нпз, военные склады и части, радары, корабли,

От С-500 до THAAD: семь самых современных систем противовоздушной обороны в мире

Дмитрий Нетсев
2 часа назад
Дмитрий, фондовый рынок живёт моментом!

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Alex Gard
2 часа назад
1win https://1win-amd.am/ сочетает современный дизайн, понятную структуру и широкий ассортимент развлечений. Пользователи могут выбирать между различными

MINI Vision Urbanaut – в гостиной по дорогам

Alexander Orsi
3 часа назад
Иван угу, когда российская зур (причём не от "маленького" панциря) влетает С ТЫЛА в первый этаж многоэтажки в Белгороде, а потом топорно пытаются

От С-500 до THAAD: семь самых современных систем противовоздушной обороны в мире

Nikolaj Skomorochov
3 часа назад
отличная статья, почему нельзя лайк влепить?

Биологи научились управлять механизмом, мешающим мышцам заживать в пожилом возрасте

Сергей Механик
3 часа назад
Деградация интеллекта прогрессирует. К сожалению. 😞

Исследование стран ОЭСР: студенты вузов показали навыки чтения и математики не выше, чем у десятилетних детей

Anders Midnatt
3 часа назад
Вот, думаю, в Ла-Пасе весело..

Инфографика: самые высокогорные населенные пункты мира

Андрей Кофанов
3 часа назад
Геннадий, с телика) Телик фигни не скажет)

К проекту создания гигантского грузового самолета WindRunner присоединился глобальный логистический партнер

Самые обсуждаемые