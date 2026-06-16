На охоту за астероидами отправят рой мини-спутников
Ученые представили концепцию миссии REMORA — системы автономных мини-спутников, способных самостоятельно сближаться с астероидами и подробно изучать их. Такая технология может значительно повысить эффективность планетарной защиты и помочь оценить перспективы добычи ресурсов в космосе.
Астероиды в Солнечной системе — это своеобразные капсулы времени. Они сохранили вещество, из которого около 4,5 миллиарда лет назад формировались планеты, включая Землю. Поскольку столкновения с подобными объектами неоднократно влияли на историю нашей планеты, ученые стремятся понять их происхождение, а также научиться своевременно выявлять потенциально опасные тела. К ним, по состоянию на ноябрь 2025 года, относят 2513 объектов.
При этом даже сравнительно небольшие астероиды способны нанести серьезный ущерб, что наглядно продемонстрировал взрыв Челябинского метеорита в 2013 году. Правда, наблюдений с Земли недостаточно для получения четкой информации.
Телескопы позволяют определить орбиту и некоторые внешние характеристики, но не могут надежно установить внутреннее строение объекта, распределение массы и прочность вещества. Именно эти параметры определяют, насколько эффективными окажутся методы отклонения астероида в случае угрозы столкновения с Землей.
Для решения проблемы исследователи из Университета Ливерпуля (Великобритания) предложили новый подход. Проект REMORA предполагает отправку целого флота аппаратов класса CubeSat. Каждый такой спутник сможет автономно подлетать к астероиду, удерживаться рядом с ним или даже совершать посадку для проведения измерений.
Название проекта отсылает к рыбам-прилипалам реморам. Они сопровождают крупных морских животных, и по аналогии маленькие спутники будут «сопровождать» астероиды, собирая данные об их движении и свойствах.
В отличие от традиционных межпланетных миссий, изучающих один объект за раз и требующих значительных затрат, новая технология рассчитана на работу сразу с несколькими астероидами. В долгосрочной перспективе ученые предложили создать систему из шести автономных аппаратов, способных независимо изучать шесть различных тел. Сегодня насчитывается более 40 тысяч околоземных астероидов.
Технологии автономной навигации играют в проекте ведущую роль. Исследователи разрабатывают программные комплексы, которые позволят аппаратам самостоятельно рассчитывать траектории, экономить топливо и безопасно маневрировать в очень сложных гравитационных условиях вблизи малых небесных тел. Для проверки этих алгоритмов в Университете Ливерпуля разрабатывают специальный испытательный комплекс Zero-G AstroLab, где можно моделировать условия микрогравитации и отрабатывать работу спутников практически в реальном времени.
Полученные данные будут полезны не только для предотвращения возможных столкновений с Землей. Многие астероиды содержат значительные запасы воды, которую можно использовать для производства ракетного топлива, обеспечения жизнедеятельности экипажей и защиты от космической радиации. В них также могут находиться редкие металлы, представляющие коммерческий интерес.
Но прежде чем говорить о добыче, необходимо научиться точно определять состав и структуру конкретных объектов — именно эту задачу призваны решить миссии нового поколения и REMORA в частности.
Авторы доклада, размещенного на сервере препринтов Корнеллского университета, отметили, что развитие подобных технологий позволит проводить быстрые и сравнительно недорогие миссии в дальний космос, существенно расширит возможности планетарной защиты, а также создаст научную и техническую основу для будущей экономики космических ресурсов.
Чтобы половина Вселенной оказалась заполнена самовоспроизводящимися машинами, достаточно всего одной технологической цивилизации на миллион галактик. К такому выводу астрофизик Дэвид Киппинг пришел, впервые рассчитав последствия парадокса Ферми в космологических масштабах. Результат сделал отсутствие следов внеземного разума еще труднее для объяснения.
Исследователям удалось обнаружить у побережья филиппинского острова Лусон останки «Хофуку Мару» — печально известного японского плавучего концлагеря, подорванного торпедой союзников в 1944 году. Затонувший корабль стал братской могилой более чем для тысячи военнопленных, находившихся на борту.
Ученые впервые объединили головной мозг и аналог спинного мозга плодовой мушки в общую трехмерную карту. Результаты показали, как голова и тело обмениваются сигналами. Анализ сети помог выявить распределенную систему контроля: базовыми движениями насекомого руководили местные группы нейронов, тогда как мозг играл лишь роль координатора.
Исследователи НИУ ВШЭ и МГУ доказали универсальный закон, описывающий время исчезновения популяций в случайной среде. Анализ эволюции ветвящихся процессов — сложных вероятностных систем — показал, что вне зависимости от изначального числа особей процесс вымирания подчиняется строгим математическим закономерностям.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Сентября, 2016
Ноев ковчег: правда и вымысел
16 Июня, 2014
Мать дьявола: Клара Гитлер
11 Сентября, 2024
«Приросла»: как работают имплантаты
2 Сентября, 2017
Вопросы читателей (ч. 7)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии