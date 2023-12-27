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1 час назад
МТУСИ
23

В МТУСИ подготовили к запуску серию малых космических аппаратов

4.4

Ученые МТУСИ проводят широкие исследования перспектив новых телекоммуникационных сервисов и оценки действующих глобальных систем с помощью применения малых космических аппаратов для решения новых отраслевых задач.

МТУСИ
# детектор
# космическая погода
# малые космические спутники
# прогнозирование
Монтажная область
Монтажная область / © Getty images

Научные школы факультета радио и телевидения МТУСИ готовят к запуску серию малых космических аппаратов, нацеленных на решение новых отраслевых задач. Первый аппарат серии размерности 6U XL CubeSat, предназначен для исследования космической погоды.

МКА оснащен детектором галактических космических лучей, который необходим для проведения гелиогеофизических исследований околоземного космического пространства и будет дополнять информацию, получаемую со спектрометров «ГАЛС». Данные, получаемые в результате работы прибора, позволят регистрировать различные опасные гелиогеофизические явления в околоземном пространстве и будут использованы для их анализа и прогнозирования возникновения таких явлений.

Кроме этого МКА оснащен оборудованием для проведения исследований в области связи. На нем есть бортовая аппаратура мониторинга трафика воздушных и надводных объектов, что позволит провести исследование возможности организации устойчивого приема и сбора информации по сигналам систем автоматического зависимого наблюдения – вещания с использованием SDR-приемника с позиции МКА.

Присутствует и бортовая аппаратура сервисов чрезвычайной связи, что позволит проводить исследования доступности сервиса радиосвязи в УКВ-диапазоне на примере оборудования для приема/передачи экстренных сообщений.

Управление университетскими космическими аппаратами будет производиться в Центре управления малыми космическими аппаратами МТУСИ.

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МТУСИ
27 статей
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
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МТУСИ
# детектор
# космическая погода
# малые космические спутники
# прогнозирование
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# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
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