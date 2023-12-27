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В МТУСИ подготовили к запуску серию малых космических аппаратов
Ученые МТУСИ проводят широкие исследования перспектив новых телекоммуникационных сервисов и оценки действующих глобальных систем с помощью применения малых космических аппаратов для решения новых отраслевых задач.
Научные школы факультета радио и телевидения МТУСИ готовят к запуску серию малых космических аппаратов, нацеленных на решение новых отраслевых задач. Первый аппарат серии размерности 6U XL CubeSat, предназначен для исследования космической погоды.
МКА оснащен детектором галактических космических лучей, который необходим для проведения гелиогеофизических исследований околоземного космического пространства и будет дополнять информацию, получаемую со спектрометров «ГАЛС». Данные, получаемые в результате работы прибора, позволят регистрировать различные опасные гелиогеофизические явления в околоземном пространстве и будут использованы для их анализа и прогнозирования возникновения таких явлений.
Кроме этого МКА оснащен оборудованием для проведения исследований в области связи. На нем есть бортовая аппаратура мониторинга трафика воздушных и надводных объектов, что позволит провести исследование возможности организации устойчивого приема и сбора информации по сигналам систем автоматического зависимого наблюдения – вещания с использованием SDR-приемника с позиции МКА.
Присутствует и бортовая аппаратура сервисов чрезвычайной связи, что позволит проводить исследования доступности сервиса радиосвязи в УКВ-диапазоне на примере оборудования для приема/передачи экстренных сообщений.
Управление университетскими космическими аппаратами будет производиться в Центре управления малыми космическими аппаратами МТУСИ.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
Метаанализ выявил устойчивую линейную зависимость между употреблением моркови в пищу и снижением у людей риска развития онкологических заболеваний.
Астрономы признали, что знаки на 2500-летнем камне нанесены не случайным образом, а складываются в известные всем созвездия — и, возможно, отражают древнюю неудавшуюся сверхновую.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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