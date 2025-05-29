Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Разработаны точные формулы для управления светом в оптических устройствах
Ученые из РТУ МИРЭА провели исследование, посвященное тому, как свет отражается от многослойных зеркал. Они стремились понять, как именно такие зеркала взаимодействуют с различными типами поляризованного света и какие факторы влияют на его прохождение и отражение. Результаты исследования найдут свое применение в разработке оптических устройств.
Группа ученых из РТУ МИРЭА провела теоретическое и экспериментальное исследование углового спектра отражения линейно поляризованных электромагнитных волн от многослойного периодического зеркала на прозрачной подложке. Основная цель работы заключалась в разработке точных аналитических формул для расчета коэффициентов отражения и прохождения, а также в изучении поведения волн при различных условиях поляризации. Результаты проекта опубликованы в Russian Technological Journal. Исследование реализовано при частичной поддержке РНФ.
Исследователи проанализировали поведение света, проходящего через многослойные зеркала, состоящие из чередующихся слоев материалов с разными свойствами. Они разработали математические модели, позволяющие предсказывать, как будет вести себя свет при прохождении через такие структуры. Эти модели помогли ученым рассчитать, сколько света отразится обратно и сколько пройдет сквозь зеркало.
В результате выяснилось, что характер отражения и прохождения света зависит от типа поляризации света (то есть направления колебаний световой волны). Ученые смогли создать универсальные формулы, которые работают для обоих типов поляризации — так называемых TE- и TM-волн. Также они проверили свои расчеты на практике, проведя эксперименты с многослойными зеркалами, изготовленными на стеклянных пластинах.
Это исследование помогает лучше понимать процессы, происходящие при взаимодействии света с многослойными материалами. Данные проекта помогут найти применение в создании новых оптических приборов и систем, таких как лазеры, фильтры и другие устройства, работающие с светом.
Профессор кафедры физики Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Джамиль Нурлигареев отметил: «Это исследование дает нам глубокое понимание механизмов взаимодействия электромагнитных волн с многослойными зеркалами, что открывает новые горизонты для разработки оптических устройств и систем».
Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Ученые Института истории материальной культуры РАН при поддержке Русского географического общества в ходе раскопок на скифском кургане Туннуг-1 в Туве обнаружили загадочные кинжалы с навершием в виде хищника, золотые украшения, конские удила и другие удивительные находки.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 завораживающих научных гифок
Группировка Starlink — система орбитального перехвата принципиально нового типа
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии