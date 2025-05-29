Разработаны точные формулы для управления светом в оптических устройствах

Ученые из РТУ МИРЭА провели исследование, посвященное тому, как свет отражается от многослойных зеркал. Они стремились понять, как именно такие зеркала взаимодействуют с различными типами поляризованного света и какие факторы влияют на его прохождение и отражение. Результаты исследования найдут свое применение в разработке оптических устройств.

Группа ученых из РТУ МИРЭА провела теоретическое и экспериментальное исследование углового спектра отражения линейно поляризованных электромагнитных волн от многослойного периодического зеркала на прозрачной подложке. Основная цель работы заключалась в разработке точных аналитических формул для расчета коэффициентов отражения и прохождения, а также в изучении поведения волн при различных условиях поляризации. Результаты проекта опубликованы в Russian Technological Journal. Исследование реализовано при частичной поддержке РНФ.

Исследователи проанализировали поведение света, проходящего через многослойные зеркала, состоящие из чередующихся слоев материалов с разными свойствами. Они разработали математические модели, позволяющие предсказывать, как будет вести себя свет при прохождении через такие структуры. Эти модели помогли ученым рассчитать, сколько света отразится обратно и сколько пройдет сквозь зеркало.

В результате выяснилось, что характер отражения и прохождения света зависит от типа поляризации света (то есть направления колебаний световой волны). Ученые смогли создать универсальные формулы, которые работают для обоих типов поляризации — так называемых TE- и TM-волн. Также они проверили свои расчеты на практике, проведя эксперименты с многослойными зеркалами, изготовленными на стеклянных пластинах.

Это исследование помогает лучше понимать процессы, происходящие при взаимодействии света с многослойными материалами. Данные проекта помогут найти применение в создании новых оптических приборов и систем, таких как лазеры, фильтры и другие устройства, работающие с светом.

Профессор кафедры физики Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Джамиль Нурлигареев отметил: «Это исследование дает нам глубокое понимание механизмов взаимодействия электромагнитных волн с многослойными зеркалами, что открывает новые горизонты для разработки оптических устройств и систем».

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