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Unitsky String Technologies Inc.
2

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

4.7

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
Высокоскоростной пассажирский юнимобиль U4-362 / © Unitsky String Technologies Inc

Корпус

Кузов представляет собой усиленный монокок с термошумоизоляцией, в котором нагрузки несут как тонкостенная оболочка, так и подкрепляющий ее силовой каркас. Собственная частота изгибных колебаний такого корпуса в вертикальной плоскости при максимальной загрузке — не менее 8 Гц.

Каркас и корпус U5-75304 из углепластика / © Unitsky String Technologies Inc

Для изготовления кузова применяются пространственные экструдированные профили из алюминиевых сплавов или коррозионностойких сталей.

Наружная обшивка изготавливается из пластика, армированного стекловолокном. Это дает повышенную стойкость против внешних факторов — солнечной радиации, абразивной взвеси в воздухе и других.

Передний и задний обтекатели корпуса усиленные и, при необходимости, могут быть в бронированном исполнении. В обычном исполнении обтекатели могут выдержать столкновение с птицей весом до трех килограммов.

Подвеска

Подвеска высокоскоростного юнимобиля — независимая, двухступенчатая, с пневматическими упругими элементами и амортизаторами. Элементы первой ступени подрессоривания собраны на отдельном подрамнике и обеспечивают независимую подвеску колес. Пневморессоры второй ступени подвески, установленные соосно пневмобаллонам первой ступени, обеспечивают подрессоривание пассажирского модуля.

Рендер U5-75304 / © Unitsky String Technologies Inc

Стабилизация обеспечивается продольными реактивными штангами и поперечной реактивной тягой. Демпфирование — гидравлическими амортизаторами.

Кронштейны ограничения хода подвески обеспечивают устойчивое положение кузова над головкой рельса без касания их наружной оболочки в случае выхода из строя упругих элементов подвески.

Также в конструкцию подвески внедряются специальные отбойники, которые защищают от попадания под колеса предметов высотой более трех миллиметров.

Для устойчивого движения по путевой структуре с высокими скоростями подвеска U5-75304 оборудуется противосходными роликами.

Также подвеска снабжается специальными системами, предназначенными для страховки модуля от схода с рельса-струны во время движения или при выходе из строя узлов подвески, креплений колеса, разрушении колеса.

Тормозная система

Для высокоскоростного пассажирского беспилотника предусмотрена многоуровневая система торможения. Она включает рабочие, стояночные и аварийные тормоза, а также ABS.

В качестве рабочих тормозов используется электродинамический замедлитель. Он не только замедляет транспортное средство, но и обеспечивает рекуперацию энергии.

Аварийная тормозная система — аэродинамические и фрикционные дисковые тормоза с гидроприводом и электрическим управлением. В дисковых тормозах применяется карбон-керамика – такой материал помогает добиться нужной эффективности при значительном снижении массы.

Аэродинамические тормоза работают в диапазоне скоростей от 450 до 160 километров в час, фрикционные тормоза — в диапазоне скоростей от 200 до нуля километров в час.

Дальнейшее совершенствование проекта

В материале представлена только часть спецификации сверхскоростного беспилотника Юнибус U5-75304. По расчетам инженеров, такое транспортное средство сможет перевозить до 15 человек со скоростью до 500 километров в час. При этом расход энергии составит 355 кВт·ч на 100 километров. Комплекс uST (юнибус U5-75304) сможет составить эффективную конкуренцию среднемагистральной авиации, обеспечивая пассажирам большую безопасность и комфорт передвижения.

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Unitsky String Technologies Inc.
37 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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