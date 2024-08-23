Добыча на-гора: пермские ученые рассказали самые интересные факты о шахтах

Кто такие шубины, могут ли шахты работать 200 лет беспрерывно и какую пользу приносят крысы? Ко Дню шахтера — 25 августа — ученые Пермского Политеха подготовили интересные факты о том, почему каждый шахтер немного говорит по-немецки, на какой глубине температура достигает +45 градусов, сколько тысяч лет самому старому руднику в мире, зачем канареек спускали в шахты, что такое «ежики», «тормозок» и чем занимались газожоги и табакотрусы.

Факт 1. Люди научились строить шахты еще при мамонтах

«Тот момент, когда первобытные люди начали использовать камни в качестве примитивных орудий, можно назвать началом добычи полезных ископаемых. Изначально наши предки находили камни разных пород на поверхности земли. Затем, обнаруживая полезные свойства таких материалов, люди стали целенаправленно их искать. В Африке археологи обнаружили рудник, возраст которого насчитывает 43 тысячи лет. Там добывали руду, содержащую гематит», — один из самых распространенных минералов железа. Благодаря своему красному цвету, он используется в производстве красок и пигментов, — рассказывает Алексей Исаевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых ПНИПУ.

Факт 2. Слово «шахта» пришло из немецкого языка

Шахты бывают разные, для каждой горнодобытчики придумали свое название. Например, шахтный ствол — это вертикальная или наклонная выработка, а штольня — горизонтальная. Квершлаг также представляет собой горную выработку, но в отличие от приведенных выше сооружений не имеет выход на поверхность.

«Названий горных выработок достаточно много и они очень своеобразные. Произошли наименования из-за тесного сотрудничества наших производственников с немецкими еще во времена Петра I. Надо сказать, что сам термин «шахта» также пришел в русский из немецкого языка», — отмечает Александр Николаев, доктор технических наук, профессор кафедры горной электромеханики ПНИПУ.

Еще немного терминов. Шахтным полем называет само месторождение или его часть, отведенное для разработки. В этом шахтном поле может присутствовать одна или несколько залежей полезного ископаемого. Копер — это сооружение на поверхности, размещенное над шахтным стволом, являющееся частью подъемной установки: клетевой (подъем/спуск людей и грузов) и/или скиповой (подъем полезного ископаемого).

Факт 3. Самой старой действующей шахте больше 200 лет

Старейшая шахта, где добыча продолжается до сих пор, находится на севере Южного Уэльса (Великобритания). Угольная выработка «Тауэр Соллиери» была основана еще в 1805 году.

В России одним из старейших рудников можно считать Сарановский, расположенный на территории Пермского края. Он ведет свою историю с 1889 года, а добывают там хромитовую руду. С предприятия СКРУ-1 в Соликамске началась калийная промышленность в России, оно работает с 1930 года. Шахта «Северная» в городе Мончегорск (Мурманская область) была основана в 1936 году и продолжает работать до сих пор, добывая никель и медь.

Факт 4. Выработка может уходить вглубь на километры, но есть предел

Глубина, на которой ведутся горные работы, зависит от залегания полезного ископаемого. Самой глубокой в мире считается шахта Мпоненг, расположенная близ Йоханнесбурга в Южно-Африканской республике. Ее глубина — 3777 метров, а добывают там золото.

«Геотермическая ступень — это интервал глубин (в метрах), на котором при погружении в Землю температура повышается на один градус. Поэтому чем дальше от поверхности ведутся горные работы, тем выше температура горных пород. Сегодня на рудниках Норильска глубина работ приближается к двум километрам, а температура — к 45°С. Это сильно усложняет процессы ведения горных работ, требует разработки специального дорогостоящего оборудования. В горном деле безопасность труда стоит на первом месте. Если нет возможности ее обеспечить, добыча полезного ископаемого вестись не будет», — объясняет Алексей Исаевич.

Кстати, диаметры стволов достигают 10 метров. Некоторые из них оборудованы клетями, подъемными сосудами, куда может заезжать небольшой автомобиль.

Факт 5. Полезные ископаемые добывают не только в шахтах

Добыча полезных ископаемых может вестись не только подземным, но открытым способом— карьерами. Этот метод используют, если сырье залегает неглубоко. К тому же он куда проще, чем строительство разветвленных подземных сооружений.

По мере того, как увеличивалась глубина разработки, открытый способ добычи становился более невыгодным. Удаление огромных объемов неполезных пород становилось очень дорогим. Хотя у открытых горных работ есть ряд преимуществ. Производительность труда на карьерах, как правило, в 5-8 раз выше, а себестоимость в 2-4 раза ниже, чем в шахтах.

В России много открытых выработок — от небольших до огромных. Например, глубина карьера Удачный (Якутия) составляет 640 метров, а его размеры 2х1,6 километра. Добываемое там сырье — алмазы. Кстати, в 2014 году там появился и подземный комплекс сооружений.

Факт 6. Шахта — это не только рукотворная подземная пещера

«При слове «шахта» воображение рисует подземный ход, уходящий глубоко под землю. Ранее такое представление было верным. Но сегодня это, как правило, крупное горнодобывающее предприятие, включающее и поверхностный комплекс — надшахтные здания, копры, обогатительные фабрики и так далее. И, конечно, разветвленную сеть подземных горных выработок, протяженность которых может превышать 100 километров», — отмечает Алексей Исаевич.

Факт 7. Строительству шахты предшествует целый набор изысканий

Все начинается с геологоразведки — поиска месторождений полезных ископаемых. Когда находят месторождение, проводят первоначальные исследования, чтобы понять его размеры, форму, условия залегания и состав сырья. Это помогает оценить, насколько оно важно для промышленности и экономики. Затем идет более подробная разведка, цель которой — точно определить запасы ископаемого и его сорт, а также уточнить структуру месторождения, выяснить горнотехнические условия его разработки. Все данные, собранные на этом этапе, нужны для разработки проекта, который позволит выделить средства на строительство горного предприятия или рудника.

Факт 8. В России больше всего шахт находится на юге Западной Сибири

Россия очень богата полезными ископаемыми. Горнодобывающие предприятия расположены по всей территории нашей страны, но основная концентрация приходится на Урал и Сибирь. Например, в Кузнецком каменноугольном бассейне сегодня действуют 160 шахт и разрезов.

Кузбасс обеспечивает почти 60 процентов добычи каменного угля в России и около 80 процентов от общего объема добычи коксующихся углей. Кроме того, на этот регион приходится более 13 процентов производства чугуна и стали, свыше 11 процентов алюминиевой промышленности страны.

Факт 9. Размещение месторождений и шахт обусловлено древними геологическими процессами

К сожалению, не каждый регион богат железом, углем, нефтью и другими полезными ископаемыми. Их распространение в недрах нашей страны обусловлено геологическими процессами, которые занимают миллионы и даже миллиарды лет.

«Как уже отметили ранее, добыча угля сконцентрирована в Кузнецком угольном бассейне. Калийные соли добывают в Пермском крае и Волгоградской области, проектируется рудник под Саратовом. Добыча алмазов широко распространена в Якутии. Лидером по выработке золота считается Красноярский край. Ведущие регионы добычи железной руды — Белгородская, Кемеровская и Свердловская области, республика Карелия. Более 60 процентов объема добычи железной руды дает Курская магнитная аномалия», — рассказывает Алексей Исаевич.

Факт 10. В одной шахте могут добывать сразу несколько видов полезных ископаемых

Характерным примером являются рудники Норильска, где в составе руды и никель, и платина, и другие металлы. Еще один представитель такого горного предприятия — нефтешахты Яреги, где под пластами нефтенасыщенного песчаника обнаружены залежи титана.

Факт 11. Единственная в России нефтяная шахта расположена в республике Коми

«Обычно нефть выкачивают из скважин с помощью добычных насосов. Но Ярегское месторождение уникально. Особенность его в том, что нефть в горных породах является высоковязкой. Можно сравнить ее со сливочным маслом. Поэтому добывать сырье в таком виде через скважину невозможно. Получают ее так называемым «термошахтным» способом. Для этого были спроектированы подземные выработки с добычными участками. В них бурятся скважины, по которым в нефтяной пласт закачивается перегретый пар. За счет этого находящаяся там нефть приобретает текучесть и затем по трубопроводу доставляется на поверхность», — объясняет Александр Николаев.

Факт 12. Шахта, куда не ступает нога человека, — скважина

«По нефтяной скважине люди не спускаются, по ней осуществляется только доставка добытой нефти, точнее нефтесодержащей жидкости. В этом ее отличие от всех других выработок, по которым спускаются люди и техника. И если на поверхность нефть поступает благодаря наносным установкам, в шахте сырье переправляют при помощи конвейерного транспорта, вагонеток, скиповых установок и других горных машин. Производится выдача продукции, как говорят шахтеры, «на-гора», — отмечает Александр Николаев.

Факт 13. Раньше метан помогали обнаружить канарейки и крысы

Метан — бесцветный газ без вкуса и запаха. Отравиться им невозможно, но для подземных работ очень опасен — легко воспламеняется даже при низких концентрациях. Когда еще не было современных приборов, горняки определяли утечку газа по отсутствию крыс в забоях, поведению канареек — птичек специально приносили с поверхности. Они обладают высокой чувствительностью к малейшим газовым примесям в воздухе, таким как метан и угарный газ, и могут погибнуть даже от их незначительного содержания. Поэтому, если птица умирала или начинала странно себя вести, шахтеры сразу покидали опасную зону.

«Метан присутствует далеко не на всех рудниках, но особенно много его в угольных шахтах. Из массива горных пород могут выделяться различные газы в том числе и ядовитые, такие как сернистый или сероводород. В настоящее время все горные предприятия оснащены современными приборами, способными зафиксировать выделение горючих и ядовитых газов. Некоторые автоматически отключают электрооборудование при фиксации опасных концентраций газа», — объясняет Алексей Исаевич.

Надежное проветривание рудников обеспечивают подземные участки вентиляции. Там трудятся и горные мастера вентиляции, и газомерщики. В последнее время все больше шахт и рудников используют автоматические системы управления проветриванием, работа их основана на показаниях датчиков расхода воздуха и состава атмосферы.

Факт 14. Исчезнувшие профессии — газожоги и табакотрусы

В прошлом не существовало других методов для обнаружения метана в шахтах. Газожог передвигался по выработкам с зажженным факелом или с шестом, к которому прикреплял лампу без защитной сетки. Чтобы избежать ожогов, он надевал овчинный тулуп, вывернутый наизнанку, меховую шапку и рукавицы, а также обильно поливал себя водой. Поэтому их еще называли «шубинами». Сегодня, к счастью, эта профессия себя полностью изжила. С наличием метана борются эффективным проветриванием.

Кстати, донбасские горняки верят, что в их шахтах живет дух Шубин. Он может помочь рабочим выбраться из-под завалов, но также способен сбить с пути и запутать. Предпочитает находиться в заброшенных шахтах, чтобы оставаться незамеченным. И доброжелателен к честным, трудолюбивым шахтерам, но жесток к угнетателям.

До 1960-х годов в горной промышленности существовала профессия табакотруса. Табакотрусы должны были следить за тем, чтобы работники не проносили с собой в шахты спички и табак — курение и открытый огонь могли стать причиной взрыва метана.

«И в наши дни открытый огонь, курение и даже просто пронос в шахту курительных принадлежностей строжайше запрещен. Даже на выработках, не опасных по газу. Шахтеры обязаны соблюдать правила безопасности. Считается, что каждый их пункт в горном деле написан кровью, — добавляет Алексей Исаевич. — Вообще, шахтеры — одни из самых суеверных рабочих. Это связано с опасностью их труда. Есть поверье, что смену перед выходными нельзя называть последней, только крайней. Примета, что в новой спецодежде спускаться под землю нежелательно — ее нужно сразу измазать. Раньше верили, что пускать девушек в шахту — к беде. Но сейчас женщины под землей спокойно работают на тех же участках вентиляции или в маркшейдерской службе».

Факт 15. Существуют словари шахтерской лексики

На каждой шахте есть свой сленг, отражающий местные особенности. Например, обед называют «тормозком», лом — «карандашом», кувалду — «балдой», учеников — «ежиками». Где-то «банкой» зовут застолье с алкоголем, а в другом месте это самоспасатели — средства индивидуальной защиты органов дыхания, предоставляющие кислород, если дышать становится нечем.

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ПНИПУ 767 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.