В «Росатоме» рассказали о десяти прорывных разработках уходящего года

Медицина, энергетика, машиностроение, строительство, освоение космоса — лишь часть сфер экономики страны, которые изменят принципы работы благодаря ученым «Росатома». 2024 год ознаменовался несколькими крупными разработками, которые заложили основу для нового качества жизни людей: выращенные кровеносные сосуды и титановые имплантаты с биопокрытием, новые отечественные препараты для борьбы с онкозаболеваниями. Эти и многие другие разработки — результат работы научного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Медицина

Ученые «Росатома» создали биореактор. Аппарат способен выращивать искусственные кровеносные сосуды длиной до 10 сантиметров. Благодаря прибору в ячейке биореактора удается вырастить сосуд (6-10 сантиметров, 3-5 миллиметров в диаметре, из трех слоев — эндотелий, гладкие мышцы, соединительная ткань). Специалисты отмечают, полученный искусственным путем материал соответствуют тканям человека по механическим и биологическим свойствам. В планах – дальнейшее развитие технологий биопечати и выход на новый уровень: «печать» щитовидной железы, почек, печени и других органов.

Еще один прорыв «Росатома», который имеет все шансы сказать новое слово в медицине страны – запуск в 2024 году производства полного цикла индивидуальных имплантатов. Материалы содержат специальную оболочку — покрытие, эквивалентное костной ткани. Такие имплантаты, уверяют медики, будут востребованы в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии.

Ученые изготовили опытные образцы микроисточников для брахитерапии – это внутренняя форма лучевой терапии, которая используется преимущественно для лечения онкологических заболеваний. Решить проблему доступности препаратов –важная задача для медицины страны, с введением санкций далеко не все препараты доступны для россиян. Новое изделие заместит иностранные аналоги и обеспечит доступность бережного лечения онкозаболеваний с помощью гамма-терапевтического комплекса «Брахиум».

Двухсантиметровый сосуд, выращенный учеными «Росатома» в 2024 году / © Пресс-служба «Росатома»

В 2024 году «Росатом» расширил географию поставок медицинской изотопной продукции как внутри страны, так и за рубежом. Благодаря препарату у пациента возможно выявлять на ранних стадиях и лечить различные онкологические заболевания. Это тысячи спасенных жизней ежегодно. Новые медицинские учреждения Калининграда, Тулы и Москвы получили первые партии препарата. Кроме того, «Росатом» помог в возобновлении регулярных поставок жизненно важного радиофармацевтического препарата для детей 123I-МИБГ (метайодбензилгуанидина) в лечебные учреждения Москвы. Он помогает врачам оценить состояние нервной системы при диагностике нейробластомы (одно из самых распространенных и агрессивных злокачественных новообразований) у детей в раннем возрасте. С 2024 года начались регулярные поставки йода-131 и молибдена-99 в медицинские учреждения на Кубе.

В 2024 году «Росатом» расширил географию поставок медицинской изотопной продукции как внутри страны, так и за рубежом. Совместно с медиками активно продолжаются разработки отечественных инновационных радиофармпрепаратов. За последние три года в этой области удалось достичь значительных успехов, а самое главное помочь в борьбе с тяжелыми заболеваниями сотням жителей страны. В рамках проекта по строительству крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов в соответствии с требованиями GMP завершены работы по закрытию теплового контура. На технологических линиях планируется производство более 10 перспективных радиофармпрепаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний, а также для диагностики сердечно–сосудистых и нейродегенеративных нозологий.

Энергетика

2024 запомнится годом разработки эскизного проекта уникального токамака с реакторными технологиями (ТРТ). Ученые убеждены, эта установка станет важным этапом на пути освоения управляемого термоядерного синтеза и создания в России энегетического термоядерного реактора – экологически чистого источника энергии с практически неисчерпаемыми топливными ресурсами. Сам ТРТ планируют построить в Троицке. Его основная задача –продемонстрировать работоспособность технологий, которые лягут в основу уже полноценно действующей установки для термоядерного синтеза. Работа ведется в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий в РФ (РТТН).

В рамках инновационного проекта «Прорыв» выполнен второй этап возведения ограждающей конструкции единственного в мире реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Масса установленного блока ограждения 184 тонны. Всего ограждающая конструкция состоит из трех блоков, их общая масса 429 тонн, а высота 17 метров. Полость будет заполнена жаростойким бетоном, это обеспечит прочность каркасу корпуса и защиту реакторной установки. Реактор БРЕСТ-ОД-300 является ключевым объектом энергокомплекса с технологиями IV поколения. В нем обеспечивается замыкание ядерного топливного цикла, неограниченность ресурсной базы и естественная безопасность атомной энергетики нового поколения. Работа также ведется в рамках РТТН.

Для реактора четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300 «Росатом» осуществил тестовый запуск линии производства инновационного СНУП-топлива. Линия – часть уникального производства с технологиями роботизации и автоматизации, не имеющего аналогов в мире, которая будет использоваться в процессе производства топливных таблеток: от участка дозирования, смешения и грануляции порошка до спекания таблеток в печи карботермического синтеза.

Космос

До конца 2024 года ученые «Росатома» намерены создать прототип плазменного электрореактивного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги. Такая установка в будущем позволит России выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также обмен грузами между Землей и Луной. Его средняя мощность в импульсно-периодическом режиме достигнет 300 кВт. Работа также ведется в рамках РТТН.

Вакуумная камера для имитации космического пространства / / © Пресс-служба «Росатома»

Промышленность

Ученые «Росатома» разработали опытный образец 3D-принтера для печати изделий из тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена, ниобия и других). Принцип работы: металл, переработанный в порошок, меняя агрегатное состояние высокотемпературным подогревом рабочего объема, «печатается» в сложные металлические изделия для промышленности, например, узлы турбоагрегатов. Работа выполнена в рамках РТТН.

Новым словом в строительстве благодаря «Росатому» стал мобильный лазерный комплекс (МЛК), разработанный учеными Троицкого института. Для промышленных площадок лазер облегчит демонтаж оборудования без опасности затронуть существующую инфраструктуру объектов. Впервые в истории страны на площадке угольного склада Курганской ТЭЦ специалисты с помощью лазерного комплекса разрезали несущие опоры двух кранов высотой 40 метров и грузоподъемностью 32 тонны. Ученые уверены, область применения оборудования широка. Комплекс, не имеющий аналогов в России, позволяет резать металл при помощи лазерного излучения дистанционно, с расстояния до 200 метров. При этом он легко справится с конструкциями, где толщина металла достигает 30 сантиметров.

Ученые «Росатома» уверены, будущий год станет не менее прорывным. В 2025 отрасль отметит 80-летие атомной промышленности. Решением Президента России 20 августа праздник объединит не только специалистов- атомщиков, но и всю страну.

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Росатом 25 статей Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.