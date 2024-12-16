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2 часа назад
Росатом
113

В «Росатоме» рассказали о десяти прорывных разработках уходящего года

4.5

Медицина, энергетика, машиностроение, строительство, освоение космоса — лишь часть сфер экономики страны, которые изменят принципы работы благодаря ученым «Росатома». 2024 год ознаменовался несколькими крупными разработками, которые заложили основу для нового качества жизни людей: выращенные кровеносные сосуды и титановые имплантаты с биопокрытием, новые отечественные препараты для борьбы с онкозаболеваниями. Эти и многие другие разработки — результат работы научного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Росатом
# 3D-принтер
# биореактор
# брахитерапия
# реактор
# токамак
Макет токамака с реакторными технологиями, созданный учеными «Росатома» / © Пресс-служба «Росатома»

Медицина

Ученые «Росатома» создали биореактор. Аппарат способен выращивать искусственные кровеносные сосуды длиной до 10 сантиметров. Благодаря прибору в ячейке биореактора удается вырастить сосуд (6-10 сантиметров, 3-5 миллиметров в диаметре, из трех слоев — эндотелий, гладкие мышцы, соединительная ткань). Специалисты отмечают, полученный искусственным путем материал соответствуют тканям человека по механическим и биологическим свойствам. В планах – дальнейшее развитие технологий биопечати и выход на новый уровень: «печать» щитовидной железы, почек, печени и других органов.

Еще один прорыв «Росатома», который имеет все шансы сказать новое слово в медицине страны – запуск в 2024 году производства полного цикла индивидуальных имплантатов. Материалы содержат специальную оболочку — покрытие, эквивалентное костной ткани. Такие имплантаты, уверяют медики, будут востребованы в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии.

    Ученые изготовили опытные образцы микроисточников для брахитерапии – это внутренняя форма лучевой терапии, которая используется преимущественно для лечения онкологических заболеваний. Решить проблему доступности препаратов –важная задача для медицины страны, с введением санкций далеко не все препараты доступны для россиян. Новое изделие заместит иностранные аналоги и обеспечит доступность бережного лечения онкозаболеваний с помощью гамма-терапевтического комплекса «Брахиум».

      Двухсантиметровый сосуд, выращенный учеными «Росатома» в 2024 году / © Пресс-служба «Росатома»

      В 2024 году «Росатом» расширил географию поставок медицинской изотопной продукции как внутри страны, так и за рубежом. Благодаря препарату у пациента возможно выявлять на ранних стадиях и лечить различные онкологические заболевания. Это тысячи спасенных жизней ежегодно. Новые медицинские учреждения Калининграда, Тулы и Москвы получили первые партии препарата. Кроме того, «Росатом» помог в возобновлении регулярных поставок жизненно важного радиофармацевтического препарата для детей 123I-МИБГ (метайодбензилгуанидина) в лечебные учреждения Москвы. Он помогает врачам оценить состояние нервной системы при диагностике нейробластомы (одно из самых распространенных и агрессивных злокачественных новообразований) у детей в раннем возрасте. С 2024 года начались регулярные поставки йода-131 и молибдена-99 в медицинские учреждения на Кубе.

        В 2024 году «Росатом» расширил географию поставок медицинской изотопной продукции как внутри страны, так и за рубежом. Совместно с медиками активно продолжаются разработки отечественных инновационных радиофармпрепаратов. За последние три года в этой области удалось достичь значительных успехов, а самое главное помочь в борьбе с тяжелыми заболеваниями сотням жителей страны. В рамках проекта по строительству крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов в соответствии с требованиями GMP завершены работы по закрытию теплового контура. На технологических линиях планируется производство более 10 перспективных радиофармпрепаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний, а также для диагностики сердечно–сосудистых и нейродегенеративных нозологий.

        Энергетика

        2024 запомнится годом разработки эскизного проекта уникального токамака с реакторными технологиями (ТРТ). Ученые убеждены, эта установка станет важным этапом на пути освоения управляемого термоядерного синтеза и создания в России энегетического термоядерного реактора – экологически чистого источника энергии с практически неисчерпаемыми топливными ресурсами. Сам ТРТ планируют построить в Троицке. Его основная задача –продемонстрировать работоспособность технологий, которые лягут в основу уже полноценно действующей установки для термоядерного синтеза. Работа ведется в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий в РФ (РТТН).

          В рамках инновационного проекта «Прорыв» выполнен второй этап возведения ограждающей конструкции единственного в мире реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Масса установленного блока ограждения 184 тонны. Всего ограждающая конструкция состоит из трех блоков, их общая масса 429 тонн, а высота 17 метров. Полость будет заполнена жаростойким бетоном, это обеспечит прочность каркасу корпуса и защиту реакторной установки. Реактор БРЕСТ-ОД-300 является ключевым объектом энергокомплекса с технологиями IV поколения. В нем обеспечивается замыкание ядерного топливного цикла, неограниченность ресурсной базы и естественная безопасность атомной энергетики нового поколения. Работа также ведется в рамках РТТН.

            Для реактора четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300 «Росатом» осуществил тестовый запуск линии производства инновационного СНУП-топлива. Линия – часть уникального производства с технологиями роботизации и автоматизации, не имеющего аналогов в мире, которая будет использоваться в процессе производства топливных таблеток: от участка дозирования, смешения и грануляции порошка до спекания таблеток в печи карботермического синтеза.

              Космос

              До конца 2024 года ученые «Росатома» намерены создать прототип плазменного электрореактивного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги. Такая установка в будущем позволит России выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также обмен грузами между Землей и Луной. Его средняя мощность в импульсно-периодическом режиме достигнет 300 кВт. Работа также ведется в рамках РТТН.

                Вакуумная камера для имитации космического пространства / / © Пресс-служба «Росатома»

                Промышленность

                Ученые «Росатома» разработали опытный образец 3D-принтера для печати изделий из тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена, ниобия и других). Принцип работы: металл, переработанный в порошок, меняя агрегатное состояние высокотемпературным подогревом рабочего объема, «печатается» в сложные металлические изделия для промышленности, например, узлы турбоагрегатов. Работа выполнена в рамках РТТН.

                  Новым словом в строительстве благодаря «Росатому» стал мобильный лазерный комплекс (МЛК), разработанный учеными Троицкого института. Для промышленных площадок лазер облегчит демонтаж оборудования без опасности затронуть существующую инфраструктуру объектов. Впервые в истории страны на площадке угольного склада Курганской ТЭЦ специалисты с помощью лазерного комплекса разрезали несущие опоры двух кранов высотой 40 метров и грузоподъемностью 32 тонны. Ученые уверены, область применения оборудования широка. Комплекс, не имеющий аналогов в России, позволяет резать металл при помощи лазерного излучения дистанционно, с расстояния до 200 метров. При этом он легко справится с конструкциями, где толщина металла достигает 30 сантиметров.

                    Ученые «Росатома» уверены, будущий год станет не менее прорывным. В 2025 отрасль отметит 80-летие атомной промышленности. Решением Президента России 20 августа праздник объединит не только специалистов- атомщиков, но и всю страну.

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                    Росатом
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                    Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
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                    Росатом
                    # 3D-принтер
                    # биореактор
                    # брахитерапия
                    # реактор
                    # токамак
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                    Новые навыки «вписали» в мозг

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                    Психология
                    # восприятие
                    # мозг
                    # навыки
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                    Биология
                    # аминокислоты
                    # белки
                    # генетический код
                    # ДНК
                    # общий предок
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                    Астрономия
                    # карликовая галактика
                    # космос
                    # приливное разрушение звезд
                    # черная дыра
                    # черная дыра средней массы
                    # черные дыры промежуточной массы
                    13 декабря
                    Юлия Трепалина

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                    Биология
                    # ветеринария
                    # возраст
                    # домашние животные
                    # породы собак
                    # собаки
                    # старение
                    # старость
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                    Елизавета Александрова

                    Неизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системы

                    Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.

                    Астрономия
                    # космос
                    # межзвездные объекты
                    # планеты-гиганты
                    # Солнечная система
                    Позавчера, 14:43
                    Елизавета Александрова

                    За необычной вспышкой в космосе могла скрываться долгожданная черная дыра средней массы

                    Астрономы заметили в далекой маленькой галактике крайне своеобразное явление: неизвестный объект вспыхнул и потух так стремительно, что это совершенно непохоже на большинство подобных событий в космосе. Подозревают, что за событием стоит черная дыра, притом та самая, которую давно разыскивают: черная дыра промежуточной массы.

                    Астрономия
                    # карликовая галактика
                    # космос
                    # приливное разрушение звезд
                    # черная дыра
                    # черная дыра средней массы
                    # черные дыры промежуточной массы
                    28 ноября
                    Елизавета Александрова

                    Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

                    Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

                    Астрономия
                    # белые карлики
                    # космос
                    # Пульсары
                    # радиосигналы
                    25 ноября
                    Полина Меньшова

                    У одиноких людей нашли общую особенность

                    Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

                    Психология
                    # восприятие
                    # одинокие люди
                    # одиночество
                    # социальная активность
                    3 декабря
                    Елизавета Александрова

                    NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

                    Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

                    Космонавтика
                    # NASA
                    # Артемида
                    # астронавты
                    # высадка на Луну
                    # космос
                    # лунная база
                    # лунная программа
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                    Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

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                    Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

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                    Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

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