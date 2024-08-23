Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В КБГУ научили нейросеть диагностировать инфаркт миокарда
Специалисты КБГУ разработали новую нейросетевую модель для диагностики инфаркта миокарда. При этом использовался простой математический метод автоматической классификации — алгоритм k-ближайших соседей, который не требует больших вычислительных ресурсов и доступа к платным облачным сервисам, что делает его установку доступной и недорогой. Сегодня на обслуживание одного пациента в поликлиниках уходит до 12 минут, а с помощью разработанной программы это время может сократиться почти вдвое.
Научный руководитель проекта, доцент кафедры прикладной математики и информатики Мария Тхабисимова, отметила, что модель обучена на базе данных, состоящей из 100 обезличенных записей результатов лабораторных и клинических исследований, доступных в открытом доступе.
Разработчики — студент четвертого курса КБГУ имени Х. М. Бербекова Астемир Кертбиев совместно с преподавателями Института искусственного интеллекта и цифровых технологий — применили язык программирования Python и библиотеку scikit-learn. По завершении обучения модель будет внедрена в приложение с графическим интерфейсом, также разработанное на Python в среде Pycharm Community.
Аминат Бечелова, заведующая кафедрой прикладной математики и информатики КБГУ, считает, что новая модель значительно упростит работу кардиологов. Сегодня на обслуживание одного пациента в поликлиниках уходит до 12 минут, а с помощью разработанной программы это время может сократиться почти вдвое. Искусственный интеллект сможет самостоятельно установить диагноз и прогнозировать риск возникновения серьезных осложнений.
Кроме того, веб-программу можно использовать в образовательных целях как тренажер.
Получив патент на свое изобретение, ученые КБГУ планируют предложить медицинским учреждениям Кабардино-Балкарской республики внедрить эту нейросетевую модель для диагностики инфаркта миокарда.
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
Нам сложно «расшифровать» историю формирования и миграции планетных систем, потому что большинство из них рано или поздно по тем или иным причинам теряют «равновесие» и сбиваются с ритмичных орбит. Иногда их планеты даже сталкиваются друг с другом. Поэтому так ценят системы, сохранившие свой ритм. Одна из них — Trappist-1. Ученые, наконец, объяснили необычную ритмичность орбитального вращения ее семи планет.
Каждая крупная галактика имеет в своем центре сверхмассивную черную дыру. И чем больше галактика, тем больше эта черная дыра. Как правило, чем больше галактика, тем она спокойнее, в ней рождается меньше новых звезд. Но что здесь причина, а что — следствие? Как это часто бывает в науке, ответ на вопрос найти удалось, но в результате возникло лишь больше загадок.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дирижер атомного взрыва: тело и жизнь самой тайной части ядерного заряда
Будапештский меморандум в шкафу: сможет ли Украина вернуть ядерное оружие?
«Нужно взять либо цифровой фотоаппарат, либо смартфон, оторвать пятую точку от мягкого кресла и пойти в лес»: разговор о современной ботанике с Алексеем Серёгиным
«Дельта» убивает вдвое чаще прежнего коронавируса. Значит ли это, что в России от нее умрут два миллиона, а не один?
Вампиры народов мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии