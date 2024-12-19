Российские ученые узнали, почему люди смотрят передачи про маньяков

Потребители контента о маньяках, смотрят и читают его, чтобы испытать сильные эмоции, которых не хватает в обычной жизни, и разобраться в причинах, побуждающих людей к совершению преступлений. При этом, росту уровня агрессии такой контент не способствует. К таким выводам пришли социологи из НИУ ВШЭ.

Результаты исследования опубликованы в Crime, Media, Culture: An International Journal. Исследования современного медиарынка показывают, что во всем мире популярен контент о маньяках: фильмы, сериалы в стиле true crime, короткие ролики и текстовые материалы, рассказывающие о преступлениях, ходе расследований, биографиях участников событий.

Английский социолог Эбби Бентам и канадский социолог Кевин Хаггерти отмечают, что истории о серийных убийцах люди воспринимают как вид развлечения, позволяющего испытать сильные эмоции. Канадский социолог и философ Райан Бролл утверждает, что это в том числе способ убежать от собственных проблем в реальной жизни.

Однако часто звучит и другая точка зрения, связанная с опасениями, что увлечение историями серийных убийц может привести к росту насилия. Так ли это на самом деле, разбирались исследователи из НИУ ВШЭ Оксана Михайлова, Дарья Осокина, Лев Любич и Екатерина Гулина. Чтобы изучить мотивы, побуждающие российскую молодежь смотреть криминальный контент, они провели серию глубинных интервью. Всего было опрошено 26 юношей и девушек от 18 до 36 лет, проживавших в 14 российских городах.

Основные вопросы были связаны с тем, какой медиаконтент о серийных убийцах им нравится, как они его находят, на что обращают внимание при выборе фильма, видео или подкаста. Среди информантов были поклонники художественных телешоу, сериалов, документальных фильмов, подкастов о реальных преступлениях, книг, научно-популярных статей, видео и постов в социальных сетях.

В фокусе исследователей находились именно мотивы потребления медиаконтента, а не его воздействие на аудиторию. Ответы информантов говорят о том, что интерес к жестокому контенту не связан со стремлением смотреть именно на насилие и не вызывает желания осуществлять его в реальной жизни.

Исследование выделило два вида мотивов, побуждающих к просмотру материалов о маньяках, — когнитивные и эмоциональные. Когнитивные подразумевают стремление понять мотивы преступников, связывая их действия с детскими травмами, психологическими проблемами и другими факторами. Это помогает зрителям лучше разобраться в причинах человеческого поведения. С другой стороны, контент о серийных убийцах — это способ испытать сильные эмоции, часто компенсирующие недостаток впечатлений в повседневнрй жизни.

«Увлечение историями о маньяках в любых жанрах, будь то сериалы или подкасты, — это не сублимация жестокости. Опрошенные не оправдывали действия серийных убийц. Наоборот, информанты заявили, что подобные преступления нужно предотвращать», — отмечает научный сотрудник Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Оксана Михайлова.

Исследователи подчеркивают: интерес к таким сюжетами, как правило, обусловлен любопытством и поиском новых впечатлений. Эти выводы могут помочь психологам разрабатывать программы поддержки молодых людей, испытывающих эмоциональный голод или стресс.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НИУ ВШЭ 365 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».