Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые узнали, почему люди смотрят передачи про маньяков
Потребители контента о маньяках, смотрят и читают его, чтобы испытать сильные эмоции, которых не хватает в обычной жизни, и разобраться в причинах, побуждающих людей к совершению преступлений. При этом, росту уровня агрессии такой контент не способствует. К таким выводам пришли социологи из НИУ ВШЭ.
Результаты исследования опубликованы в Crime, Media, Culture: An International Journal. Исследования современного медиарынка показывают, что во всем мире популярен контент о маньяках: фильмы, сериалы в стиле true crime, короткие ролики и текстовые материалы, рассказывающие о преступлениях, ходе расследований, биографиях участников событий.
Английский социолог Эбби Бентам и канадский социолог Кевин Хаггерти отмечают, что истории о серийных убийцах люди воспринимают как вид развлечения, позволяющего испытать сильные эмоции. Канадский социолог и философ Райан Бролл утверждает, что это в том числе способ убежать от собственных проблем в реальной жизни.
Однако часто звучит и другая точка зрения, связанная с опасениями, что увлечение историями серийных убийц может привести к росту насилия. Так ли это на самом деле, разбирались исследователи из НИУ ВШЭ Оксана Михайлова, Дарья Осокина, Лев Любич и Екатерина Гулина. Чтобы изучить мотивы, побуждающие российскую молодежь смотреть криминальный контент, они провели серию глубинных интервью. Всего было опрошено 26 юношей и девушек от 18 до 36 лет, проживавших в 14 российских городах.
Основные вопросы были связаны с тем, какой медиаконтент о серийных убийцах им нравится, как они его находят, на что обращают внимание при выборе фильма, видео или подкаста. Среди информантов были поклонники художественных телешоу, сериалов, документальных фильмов, подкастов о реальных преступлениях, книг, научно-популярных статей, видео и постов в социальных сетях.
В фокусе исследователей находились именно мотивы потребления медиаконтента, а не его воздействие на аудиторию. Ответы информантов говорят о том, что интерес к жестокому контенту не связан со стремлением смотреть именно на насилие и не вызывает желания осуществлять его в реальной жизни.
Исследование выделило два вида мотивов, побуждающих к просмотру материалов о маньяках, — когнитивные и эмоциональные. Когнитивные подразумевают стремление понять мотивы преступников, связывая их действия с детскими травмами, психологическими проблемами и другими факторами. Это помогает зрителям лучше разобраться в причинах человеческого поведения. С другой стороны, контент о серийных убийцах — это способ испытать сильные эмоции, часто компенсирующие недостаток впечатлений в повседневнрй жизни.
«Увлечение историями о маньяках в любых жанрах, будь то сериалы или подкасты, — это не сублимация жестокости. Опрошенные не оправдывали действия серийных убийц. Наоборот, информанты заявили, что подобные преступления нужно предотвращать», — отмечает научный сотрудник Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Оксана Михайлова.
Исследователи подчеркивают: интерес к таким сюжетами, как правило, обусловлен любопытством и поиском новых впечатлений. Эти выводы могут помочь психологам разрабатывать программы поддержки молодых людей, испытывающих эмоциональный голод или стресс.
В сказках действие происходит в вымышленном мире, который во многом устроен не так, как настоящий. Ученые из Нидерландов выяснили, риск каких болезней был бы высоким у принцесс из мультфильмов Disney в реальной жизни.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Умные часы и фитнес-браслеты помогают контролировать самочувствие, уделять должное время физической активности, легче просыпаться по утрам. Однако, как выяснили ученые из США, эти гаджеты могут быть и опасны для здоровья. Команда химиков обнаружила, что во время использования умные часы и фитнес-браслеты воздействуют на кожу «вечными химикатами», которые проникают в организм и накапливаются там.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 завораживающих научных гифок
Мягкий «омикрон» и жесткая «дельта»: почему первый убивает американцев чаще второй?
Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии