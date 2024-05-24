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38 минут назад
КБГУ
26

В КБГУ разработали инновационный метод получения аминотриметиленфосфоновой кислоты

4.3

Ученые КБГУ предложили более простой и менее затратный способ получения аминотриметиленфосфоновой кислоты. Как отмечает один из авторов проекта, доктор химических наук, профессор Ауес Беев, полученный продукт обладает высокой степенью чистоты и находится в твердом состоянии, что облегчает его транспортировку и последующую переработку.

КБГУ
# аминотриметиленфосфоновая кислота
# железо
# реагенты
# формальдегид
Полученная учеными аминотриметиленфосфоновая кислота / © Заур Гедуев, пресс-центр КБГУ

Для реализации проекта ученым потребовалось провести множество технологических операций, включая добавление двойного водного раствора формальдегида, благодаря чему удалось значительно сократить время получения аминотриметиленфосфоновой кислоты.

Инновационный метод, разработанный в КБГУ, показал реакцию при низкой температуре, что позволяет избежать выброса реагентов из реакционного сосуда. Это вещество было получено путем обработки реакционной смеси 2-фенилпропаном.

Профессор Ауэс Беев в лаборатории / © Заур Гедуев, пресс-центр КБГУ

Юрий Альтудов, исполняющий обязанности ректора КБГУ: «Аминотриметиленфосфоновая кислота широко применяется в нефтедобывающей, строительной промышленности, производстве моющих средств, теплоэнергетике для предотвращения коррозии в системах охлаждения и водоснабжения, а также в производстве бетона, для удаления железа из вин и соков, для отбеливания целлюлозы в целлюлозно-бумажной промышленности».

Изобретение, обеспечивающее простой, экономичный и регулируемый способ получения аминотриметиленфосфоновой кислоты, было запатентовано КБГУ в текущем году в рамках программы «Приоритет 2030». 

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КБГУ является крупным университетским комплексом, в котором объединены разнопрофильные, разноуровневые учреждения, реализующие программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. В общей сложности здесь обучается более 19 000 человек, а в системе непрерывного образования более 8 000 человек.
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КБГУ
# аминотриметиленфосфоновая кислота
# железо
# реагенты
# формальдегид
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