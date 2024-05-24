Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В КБГУ разработали инновационный метод получения аминотриметиленфосфоновой кислоты
Ученые КБГУ предложили более простой и менее затратный способ получения аминотриметиленфосфоновой кислоты. Как отмечает один из авторов проекта, доктор химических наук, профессор Ауес Беев, полученный продукт обладает высокой степенью чистоты и находится в твердом состоянии, что облегчает его транспортировку и последующую переработку.
Для реализации проекта ученым потребовалось провести множество технологических операций, включая добавление двойного водного раствора формальдегида, благодаря чему удалось значительно сократить время получения аминотриметиленфосфоновой кислоты.
Инновационный метод, разработанный в КБГУ, показал реакцию при низкой температуре, что позволяет избежать выброса реагентов из реакционного сосуда. Это вещество было получено путем обработки реакционной смеси 2-фенилпропаном.
Юрий Альтудов, исполняющий обязанности ректора КБГУ: «Аминотриметиленфосфоновая кислота широко применяется в нефтедобывающей, строительной промышленности, производстве моющих средств, теплоэнергетике для предотвращения коррозии в системах охлаждения и водоснабжения, а также в производстве бетона, для удаления железа из вин и соков, для отбеливания целлюлозы в целлюлозно-бумажной промышленности».
Изобретение, обеспечивающее простой, экономичный и регулируемый способ получения аминотриметиленфосфоновой кислоты, было запатентовано КБГУ в текущем году в рамках программы «Приоритет 2030».
Чрезмерный или неконтролируемый просмотр порноконтента, как правило, связан с особенностями психологического и эмоционального состояния человека. Какие именно факторы вызывают потребность в видео «для взрослых», объяснили специалисты из Австралии.
Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который также называют «ледником Судного дня», может растаять раньше, чем считали ученые. Теплые океанские воды воздействуют на него сильнее, чем предполагалось, показали новые спутниковые данные.
Долгое время считалось, что у лягушки калимантанская барбурула нет легких, при этом она вполне нормально живет. Исследователи полагали, что среди бесхвостых амфибий это единственный случай утраты такого важного физиологического органа для наземной жизни. В новой работе американские герпетологи опровергли давно сложившееся мнение об этом виде лягушек и доказали, что легкие у них все же есть.
Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.
Группа энтомологов решила уточнить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов и каким образом те захватили человеческие жилища почти на всех континентах. Для этого ученые секвенировали ДНК примерно 300 насекомых и смоделировали наиболее вероятные сценарии расселения на основе генетической информации.
Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который также называют «ледником Судного дня», может растаять раньше, чем считали ученые. Теплые океанские воды воздействуют на него сильнее, чем предполагалось, показали новые спутниковые данные.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дядя Сэм против: почему США до сих пор используют российские ракетные двигатели
С электромобилями не все так просто! Эксперты вносят долю скепсиса
Цезарь. Галлы. Пирамиды. Тест по истории Древнего мира от Naked Science
«Думаю, несколько сотен, а может, даже тысячу степных орлов мы сумели спасти!»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии