В КБГУ разработали инновационный метод получения аминотриметиленфосфоновой кислоты

Ученые КБГУ предложили более простой и менее затратный способ получения аминотриметиленфосфоновой кислоты. Как отмечает один из авторов проекта, доктор химических наук, профессор Ауес Беев, полученный продукт обладает высокой степенью чистоты и находится в твердом состоянии, что облегчает его транспортировку и последующую переработку.

Для реализации проекта ученым потребовалось провести множество технологических операций, включая добавление двойного водного раствора формальдегида, благодаря чему удалось значительно сократить время получения аминотриметиленфосфоновой кислоты.

Инновационный метод, разработанный в КБГУ, показал реакцию при низкой температуре, что позволяет избежать выброса реагентов из реакционного сосуда. Это вещество было получено путем обработки реакционной смеси 2-фенилпропаном.

Профессор Ауэс Беев в лаборатории / © Заур Гедуев, пресс-центр КБГУ

Юрий Альтудов, исполняющий обязанности ректора КБГУ: «Аминотриметиленфосфоновая кислота широко применяется в нефтедобывающей, строительной промышленности, производстве моющих средств, теплоэнергетике для предотвращения коррозии в системах охлаждения и водоснабжения, а также в производстве бетона, для удаления железа из вин и соков, для отбеливания целлюлозы в целлюлозно-бумажной промышленности».

Изобретение, обеспечивающее простой, экономичный и регулируемый способ получения аминотриметиленфосфоновой кислоты, было запатентовано КБГУ в текущем году в рамках программы «Приоритет 2030».

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