В атмосфере Венеры нашли следы гигантских атмосферных волн
Ученые проанализировали данные наблюдений, которые почти 15 лет пролежали в архиве, и нашли на Венере гигантские кольцевые структуры. Они могут оказаться следами неизвестных ранее атмосферных волн.
Атмосфера второй планеты от Солнца считается одной из самых необычных в нашей системе. Хотя сама планета очень медленно вращается вокруг своей оси — один оборот занимает 243 земных дня, — ее плотная атмосфера движется куда быстрее: верхние слои облаков совершают полный оборот вокруг планеты примерно за четыре дня.
Поскольку атмосфера Венеры постоянно в движении, в ней возникают волны, способные переносить энергию от одного участка планеты к другому, влияя на глобальную циркуляцию газа. Эти волны уже не раз замечали космические аппараты, но в основном ученые сталкивались лишь с отдельными структурами — например, над определенными участками поверхности. Теперь исследователи предположили, что некоторые из таких волн распространяются практически по всей планете.
Анализ наблюдений Венеры, выполненный в мае 2010 года с помощью экспериментального поляриметра ExPo, установленного на телескопе Уильяма Гершеля на Канарских островах (Испания), помог выявить необычный рисунок. Интересно, что сами изображения были получены случайно: ученые ждали наступления темноты перед другой программой наблюдений и решили направить телескоп на Венеру. Лишь спустя годы, разбирая архивные данные, обнаружили тот самый рисунок.
На обычных снимках планета выглядела совершенно привычно — яркий диск без каких-либо кольцевых структур. Однако при анализе поляризации отраженного солнечного света исследователи увидели несколько слабых концентрических колец, охватывающих почти всю освещенную сторону Венеры. Их центр располагался немного западнее точки, где Солнце в тот момент было в зените.
Чтобы понять природу сигнала, астрономы попытались найти инструментальное объяснение. Вот только ExPo специально разработан так, чтобы максимально подавлять собственные ошибки измерений. За годы работы похожие структуры не появлялись ни при наблюдении других объектов, ни во время лабораторных испытаний. При этом полностью исключить неизвестный артефакт пока нельзя.
Проблема в том, что кольца обнаружили в одном архивном наборе данных, а сам прибор впоследствии демонтировали. То есть повторить наблюдения в тех же условиях невозможно.
Затем ученые смоделировали атмосферу Венеры. Расчеты показали, что похожий рисунок действительно может возникнуть, если над облачным слоем распространяются волны, изменяющие плотность газа примерно на 5-10 процентов.
Такие изменения, однако, слишком малы, чтобы заметно изменить количество света, отражаемого Венерой. Поэтому на обычных фотографиях планеты они не видны. Но молекулы газа по-другому влияют на направление колебаний световых волн, то есть на поляризацию отраженного света. Именно это изменение смог уловить поляриметр: кольца проявились только при анализе поляризованного света, а не на обычных изображениях.
Если выявленные структуры действительно имеют атмосферное происхождение, речь может идти о гигантских волнах длиной от сотен и примерно до тысячи километров. Они, вероятно, зарождаются немного западнее подсолнечной точки и распространяются почти через всю планету. Эти волны могут переносить значительное количество энергии, влияя на циркуляцию атмосферы, а значит, потенциально участвовать в поддержании загадочной суперротации Венеры.
Авторы исследования, опубликованного в издании The Planetary Science Journal, отметили, что пока речь не идет об открытии нового атмосферного явления. Они призвали коллег перепроверить результат. Если новые наблюдения и будущие миссии подтвердят существование волн такого типа в атмосфере Венеры, это откроет новый способ изучения соседки Земли.
Сексуальная удовлетворенность женщин оказалась намного сильнее связана не с тем, насколько легко достигается оргазм, а с тем, чтобы это происходило именно с партнером. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти 28 тысяч пользовательниц приложения Flo.
Ученые из Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и их коллеги из Университета ИТМО и НИУ ВШЭ впервые продемонстрировали прямую электрическую накачку поляритонного лазера на основе галогенидного перовскитного микрокристалла, полученного из раствора. Результаты исследования представляют собой решение давней проблемы физики полупроводников и оптоэлектроники, которая десятилетиями оставалась препятствием на пути к решению технологической задачи: создать недорогие неэпитаксиальные лазерные диоды, работающие под непрерывным электрическим током. Такие устройства найдут применение в оптических сенсорах и спектроскопии, высокоскоростных вычислениях и энергоэффективных нейроморфных компьютерах.
Китайские биоинженеры создали молекулярный инструмент smACGmax, способный одновременно заменять три типа нуклеотидов в заданном участке ДНК. Эта технология нужна для направленной эволюции генов, с помощью которой можно создать клетки с новыми полезными свойствами и ускорить разработку лекарств.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Июня, 2015
5 мифов о раке
29 Декабря, 2019
Психология выборов: управление толпой
19 Марта, 2016
Самые странные объекты во Вселенной
18 Августа, 2022
Вредоносные программы: как защитить себя
16 Апреля, 2015
Вампиры народов мира
26 Февраля, 2015
Спиритические сеансы прошлого
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии