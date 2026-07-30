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30 июля, 13:33
Андрей Серегин
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Археогенетики обнаружили древнейшие следы распространения чумы через всю Евразию

❋ 4.3

История чумы насчитывает тысячи лет, однако вопрос о том, когда и как эта инфекция распространилась по Евразии, не закрыт. Международная группа археологов и генетиков восстановила древнейшие геномы возбудителя чумы и показала, что уже примерно 5300 лет назад он был распространен от Восточной Азии до Европы. Это говорит о существовании сети контактов между древними человеческими сообществами.

Археология
# геном
# ДНК
# Евразия
# торговля
# чума
«Чума в Азоте» кисти Никола Пуссена / ©wikipedia.org

История чумы насчитывает тысячи лет. Эта бактериальная инфекция, вызываемая Yersinia pestis, стала причиной трех крупнейших пандемий в истории человечества: Юстиниановой чумы VI-VIII веков, «Черной смерти» XIV века и третьей пандемии, начавшейся в конце XIX века. Однако происхождение возбудителя и пути его распространения задолго до известных исторических эпидемий известны не до конца.

За последнее десятилетие развитию этого направления способствовали методы палеогенетики — науки, позволяющей извлекать и анализировать древнюю ДНК из археологических находок. Благодаря этому ученые смогли обнаружить геномы Yersinia pestis возрастом более пяти тысяч лет в Европе и Сибири, проследить раннюю эволюцию бактерии и показать, что древние формы чумы отличались от возбудителя средневековых пандемий. Вместе с тем происхождение самых ранних линий чумы и масштабы их распространения оставались неясными.

Теперь международная группа исследователей проанализировала около 1400 человеческих останков возрастом от восьми тысяч лет, найденных на территории Восточной Евразии. Для поиска следов возбудителя применили методы анализа древней ДНК, после чего наиболее перспективные образцы подвергли глубокому геномному секвенированию.

В результате исследователи восстановили три ранее неизвестных генома чумы. Один из них оказался первым достоверным доисторическим геномом чумы, найденным в Восточной Азии, а два других обнаружили в захоронениях бронзового века на территории современной Хакасии. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Communications.

Анализ этих геномов позволил построить наиболее полную на сегодня схему распространения чумы. Как выяснилось, примерно 5300 лет назад существовал общий предок нескольких древних линий Yersinia pestis, от которого практически одновременно произошли варианты, обнаруженные в Северном Китае, Центральной Европе и Скандинавии. Генетические различия между ними оказались минимальными, а разделение линий случилось всего за несколько столетий. 

Ширина распространения чумы и ее география показали, что патоген попадал на новые территории очень быстро. Ученые полагают, что этому могли помочь миграция людей и распространение торговли. Ведь переносить инфекцию могли сами путешественники, домашние животные, перевозимые товары или паразиты, сопровождавшие человека.

Археогенетики также выяснили, что ключевые генетические изменения, впоследствии сделавшие Yersinia pestisвысокоэффективным возбудителем классической бубонной чумы, возникали постепенно. Ученые предположили, что на ранних этапах своей истории древние линии бактерии различались по способам передачи и могли вызывать заболевание, существенно отличавшееся от известных исторических пандемий.

Несмотря на то что исследователи впервые напрямую связали древние генетические данные из Китая, Сибири и Европы и показали, что уже около 5300 лет назад возбудитель чумы был распространен практически по всей Евразии, они отметили ограниченность геномного материала. Поэтому дальнейшие находки могут уточнить картину раннего распространения чумы.

Новые данные дополняют результаты другого крупного исследования, опубликованного в июне 2026 года. Тогда международная группа ученых обнаружила в захоронениях охотников-собирателей Прибайкалья возрастом около пяти тысяч лет следы одной из древнейших известных вспышек чумы. Исследователи выявили ДНК Yersinia pestis у 18 из 46 изученных человек, причем многие погибшие были близкими родственниками, что указывало на распространение инфекции внутри небольших сообществ.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
149 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Археология
# геном
# ДНК
# Евразия
# торговля
# чума
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