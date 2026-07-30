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Андрей Привалов
Андрей Привалов
30 июля, 09:04
Рейтинг: +86
Посты: 257

Доклад CSIS: Китай превратился в мировую космическую сверхдержаву и угрожает лидерству США

Американский аналитический центр CSIS опубликовал доклад, посвященный стремительному развитию китайской коммерческой космической отрасли. Авторы пришли к выводу, что именно этот сектор сегодня становится одним из главных факторов, способных изменить расстановку сил в мировой космонавтике.

Сообщество
# Starlink
# Китай
# космос
# ракеты
# спутники
# технологии
Китайская ракета «Чанчжэн-4B» стартует с космодрома Цзюцюань / © CCTV
Китайская ракета «Чанчжэн-4B» стартует с космодрома Цзюцюань / © CCTV

Если раньше основное внимание привлекали военные космические программы Китая и пилотируемые миссии, то теперь главным двигателем развития становится коммерческий космический сектор, демонстрирующий высокие темпы роста.

По данным CSIS, Пекин рассматривает освоение космоса как стратегическое направление, напрямую связанное с реализацией долгосрочных национальных интересов. Такой подход закреплен в государственных программах и официальных стратегических документах. За последние семь лет в стране значительно увеличилось число патентов, связанных с космическими технологиями, что отражает ускорение научно-технического прогресса и активизацию инновационной деятельности.

Коммерческие аппараты занимают все большую долю в структуре китайских космических запусков, свидетельствуя о быстром развитии частных компаний и расширении их роли в отрасли. Хотя Соединенные Штаты пока сохраняют лидерство по количеству выведенных на орбиту спутников, без учета группировки Starlink разрыв между двумя странами за последние годы существенно сократился.

Развитие отрасли строится по характерной для Китая модели: централизованное государственное планирование сочетается с конкуренцией между регионами, масштабной финансовой поддержкой и постепенной либерализацией рынка. Такая система позволяет ускорять внедрение новых технологий и быстро наращивать производственные мощности.

Темпы космических запусков продолжают расти. Если десять лет назад Китай значительно уступал мировым лидерам по числу стартов, то в 2025 году страна выполнила уже 92 орбитальных запуска, установив собственный национальный рекорд.

Производство спутников постепенно переходит на индустриальный уровень. По оценкам авторов доклада, 17 производственных предприятий смогут ежегодно выпускать от 4100 до почти 5000 космических аппаратов, главным образом массой от 100 до 500 килограммов.

В заключение аналитики отмечают, что, несмотря на сохраняющиеся технологические ограничения в отдельных направлениях, общий курс Китая не вызывает сомнений. Страна последовательно формирует потенциал мировой космической сверхдержавы, способной оказывать влияние на развитие космической инфраструктуры, задавать технологические стандарты и формировать будущие информационные потоки, от которых во многом будет зависеть экономическая и геополитическая конкуренция XXI века.

Авторы также призали, что для сохранения лидерства Соединенным Штатам уже недостаточно рассчитывать на накопленное технологическое преимущество. Вашингтону придется обеспечивать более высокие темпы инноваций, предлагать конкурентоспособные по стоимости космические решения и сохранять превосходство в надежности технологий. В противном случае Китай сможет существенно укрепить свои позиции и стать одним из ключевых игроков мирового космического рынка.

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