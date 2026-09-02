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Полет длиною в 80 тысячелетий: запуск первой межзвездной миссии наметили на конец десятилетия
Некоммерческая организация Fermi Explorer Mission объявила, что планирует не позднее 2029 года отправить небольшой космический аппарат в направлении Альфы Центавра. Правда, никто из ныне живущих людей не увидит исторического прибытия межзвездного аппарата: его путешествие, как ожидается, продлится около 80 000 лет.
«Мы надеемся стать и первыми, кто покинет Землю, и последними, кто прибудет к Альфе Центавра, — заявил сегодня Филип Джонстон, сооснователь и президент Fermi Explorer Mission. — Никого из нас уже не будет, когда это путешествие завершится, и в этом как раз заключается его смысл. Речь идет о том, чтобы сделать первый реально достижимый шаг и вдохновить будущие поколения продолжать расширять границы возможностей, которые достались нам в наследство».
Джонстон также является сооснователем и генеральным директором компании Starcloud, планирующей размещать центры обработки данных в космосе. Fermi Explorer Mission он создал вместе с другими сооснователями Starcloud — Эзрой Фейлденом и Ади Олдеаном. За повседневную реализацию проекта отвечает бывший офицер ВВС США Гаррет Джеймисон.
В качестве советников к проекту присоединились несколько известных представителей космической отрасли, в том числе бывший президент Blue Origin Роб Мейерсон и Мэтт Джиалич, сооснователь и генеральный директор компании AstroForge, занимающейся добычей ресурсов на астероидах.
По словам Джонстона и его коллег, проект Fermi Explorer амбициозен, но вполне осуществим. Они хотят не позднее 2029 года отправить космический аппарат к тройной звездной системе Альфа Центавра — ближайшему к Солнцу звездному соседству, расположенному примерно в 4,4 светового года от нас.
Аппарат Fermi Explorer будет нести как минимум один килограмм полезной нагрузки, а стоимость всей миссии, по оценке команды, составит менее 15 миллионов долларов. Если все пойдет по плану, отдача от этих инвестиций окажется весьма значительной.
«Цель миссии — сделать идею межзвездных путешествий реальностью и побудить больше людей задуматься над одним из величайших вопросов, остающихся без ответа, когда мы смотрим за пределы нашей планеты: «Где все?» — заявила команда Fermi Explorer в социальной сети X, имея в виду парадокс Ферми.
Парадокс Ферми получил свое название в честь знаменитого физика Энрико Ферми, который в 1950 году сформулировал вопрос: «Где все?». За последнее десятилетие этот вопрос приобрел еще большее значение. Ученые выяснили, насколько распространены экзопланеты — потенциальные места обитания жизни — в нашей галактике Млечный Путь.
По мнению команды Fermi Explorer, парадокс Ферми допускает три основных объяснения:
- разум, сопоставимый с человеческим, чрезвычайно редок во Вселенной;
- разумная жизнь не редка, но развитые цивилизации существуют недолго;
- разумная жизнь распространена и способна существовать долго, однако инопланетные цивилизации обычно не дают о себе знать другим обитателям космоса — то ли по собственной воле, то ли в силу обстоятельств.
Запуск целенаправленной межзвездной миссии, конечно, не решит парадокс Ферми. Но он позволит получить данные, которых у человечества прежде не было. По мнению авторов проекта, это, в свою очередь, позволит взглянуть на парадокс Ферми под еще более острым углом. Команда рассчитывает создать небольшой космический аппарат массой всего 100–200 килограммов на Земле. Вероятнее всего, он будет оснащен электрической двигательной установкой, которая эффективнее традиционных химических двигателей.
Конкретные детали проекта Fermi Explorer — например, кто именно построит аппарат и какую полезную нагрузку он понесет — должны быть определены в ближайшие месяцы. По словам команды, один из крупных производителей спутников уже представил предложение, укладывающееся в установленный лимит в 15 миллионов долларов.
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