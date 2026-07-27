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27 июля, 15:04
Марк Чернов
1

Родину человекообразных обезьян переместили из Восточной Африки в современный Египет

❋ 3.7

Ученые выяснили, что родина предков современных человекообразных обезьян может располагаться не в Восточной Африке, как считалось на протяжении многих десятилетий, а намного севернее. В Египте впервые в истории обнаружили остатки древнего примата возрастом 17-18 миллионов лет, который оказался генеалогически ближе к ныне живущим видам, чем любые его восточноафриканские ровесники.

Антропология
# антропология
# египет
# окаменелости
# Палеонтология
# приматы
# человекообразные обезьяны
# эволюция человека
Художественная реконструкция Masripithecus moghraensis — древнего примата, жившего около 17–18 миллионов лет назад
Художественная реконструкция Masripithecus moghraensis — древнего примата, жившего около 17–18 миллионов лет назад / © Mauricio Anton, Professor Hesham Sallam

Международная команда палеонтологов из Университета Мансуры (Египет) и Университета Южной Калифорнии (США) описала новый вид древней обезьяны Masripithecus moghraensis (масрипитек). Название объединяет арабское слово «Маср» (Египет) и греческое «питекос» («обезьяна»).

Уникальную окаменелость — фрагмент массивной нижней челюсти с крупными клыками — раскопали во время экспедиций 2023-2024 годов в современной пустынной местности Вади-Могра на севере Египта. Анатомический анализ показал, что основу рациона примата составляли фрукты, но прочные зубы позволяли пережевывать орехи и семена. Такая гибкость помогала ему адаптироваться к сезонным изменениям климата. Исследование опубликовано в журнале Science.

До этого на севере континента находили лишь остатки древних мартышек, из-за чего ученые были уверены, что человекообразные приматы зародились строго на востоке Африки — в районах современных Кении и Уганды. Египетский масрипитек разрушил эту теорию.

Исследователи объединили данные по строению ископаемых и современных обезьян, генетику и возраст окаменелостей, после чего выяснили: обнаруженный вид занимает ключевое место на эволюционном древе и ближе всех к общему предку людей и всех современных человекообразных обезьян. Благодаря этой находке ученые пересматривают географию нашей эволюции: предполагаемая «колыбель» человекообразных приматов сместилась из Восточной Африки на север — в регион Северной Африки и Ближнего Востока.

Примерно 18 миллионов лет назад этот регион выглядел совсем не так, как сейчас: вместо пустыни там были тропические леса и реки. В то же время территория служила важнейшим сухопутным перекрестком между континентами.

В ту эпоху Африканская и Аравийская тектонические плиты двигались на север, сталкиваясь с Евразией. Из-за этих сдвигов и колебаний уровня моря мелководные проливы время от времени пересыхали, образуя сухопутные мосты. Как отметили авторы научной работы, масрипитек доказывает, что человекообразные обезьяны начали активно эволюционировать и разделяться на новые виды на этом северном перекрестке еще до того, как открывшиеся пути позволили им окончательно расселиться по всей Евразии.

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Марк Чернов
Марк Чернов
70 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Антропология
# антропология
# египет
# окаменелости
# Палеонтология
# приматы
# человекообразные обезьяны
# эволюция человека
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