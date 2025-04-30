О мероприятии

Сотрудник обсерватории Михаил Владимирович Воротков расскажет о приключениях человеческой мысли в процессе познания Вселенной и космоса на протяжении последних тысячелетий. Участники мероприятия сравнят, чем занимались раньше и занимаются сейчас астрономы.

Во второй части экскурсии участники мероприятия поднимутся к телескопу-рефрактору и, если позволит погода, посмотрят на яркие объекты ночного неба, доступные к моменту наблюдений.

Расписание Пулковское шоссе, дом 65, к1 Санкт-Петербург 19:00 Купить