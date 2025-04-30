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Экскурсия
16+
Ключ к астрономии и наблюдения

Слушатели узнают про различные аспекты астрономии.

Пулковская обсерватория
7 мая, 19:00 Идет 3 ч 30 мин
2350 Стоимость
Санкт-Петербург Пулковское шоссе, дом 65, к1

О мероприятии

Сотрудник обсерватории Михаил Владимирович Воротков расскажет о приключениях человеческой мысли в процессе познания Вселенной и космоса на протяжении последних тысячелетий. Участники мероприятия сравнят, чем занимались раньше и занимаются сейчас астрономы.

Во второй части экскурсии участники мероприятия поднимутся к телескопу-рефрактору и, если позволит погода, посмотрят на яркие объекты ночного неба, доступные к моменту наблюдений.

Расписание
7
Среда
Май 2025
Пулковское шоссе, дом 65, к1 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Пулковское шоссе, дом 65, к1

9 минут назад
Александр Речкин
2
# астрономия
# звезды
# космос
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
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# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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