О мероприятии

Что такое космическая погода? В наше время — это не фантастический оборот, а вполне научный термин, который используют для описания состояния околоземного космического пространства. Младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Ольга Владимировна Сапунова расскажет, что влияет на космическую погоду, какие обсерватории и спутники ее наблюдают, как составляют прогнозы на часы, месяцы и годы и как предсказывают магнитные бури.

19:00