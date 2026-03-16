Имя Заратустры стало известно широкой публике благодаря философу Фридриху Ницше, который от имени древнего проповедника высказал свои заветные мечты о «переоценке всех ценностей».

Парадокс в том, что Ницше хотел переоценить именно те ценности, которые утверждал Заратустра. Но разве им следовали персидские цари, имена которых знакомы не только из школьной программы, но и из творений Голливуда? Неужели Ксеркс и правда, был таким монстром, каким он представлен в фильме о трехстах спартанцах? Человек, который велел плетьми наказать море, и в самом деле, был не совсем обычным — впрочем, как и многие его предки и потомки. Но самое интересное в древнеперсидском наследии — это то, как его восприняли южно-французские еретики и древнерусские волхвы.

О первой империи, претендовавшей на всемирность, и ее духовном наследии расскажет историк Дмитрий Тараторин.

