Слушатели узнают про использование силики в промышленности, радиотехнике и микроэлетронике.

О мероприятии

Силика — это оксид кремния. Он присутствует в зубной пасте и косметических средствах, стекле, керамике и эмалях. Силику используют в пищевой и фармацевтической промышленности, радиотехнике и микроэлетронике.

Во время мероприятия доктор физико-математических наук Станислав Евлашин расскажет про вторую жизнь солнечных батарей, старший преподаватель Центра фотоники и фотонных технологий, кандидат физико-математических наук Юлияна Цветинович поведает про диатомовые водоросли — микроскопические живые организмы, которые формируют сложные структуры из силики, и как их изучение объединяет биологию, физику и инженерные науки. Научный сотрудник Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Валерий Зайцев расскажет про создание электронного носа.

Расписание Большой бульвар, д. 30, стр. 1 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.