О мероприятии

Как жить в замкнутом пространстве, если у людей разные взгляды на ключевые вопросы? Можно ли в принципе никогда не ссориться? Как не допустить развития конфликта?

Научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова расскажет про опыт работы и жизни космонавтов на орбите и вспомнит опыт изоляции в период эпидемии коронавируса. Рассмотрит цели и ценности, которые помогут образовать систему даже «когда в товарищах согласья нет». Лектор обсудит техники саморегуляции и самопомощи: как помочь себе и как не ухудшать ситуацию вокруг.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация