  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Замкнутое пространство: поссориться нельзя договориться

Слушатели узнают про опыт работы и жизни космонавтов на орбите.

Космонавтика и авиация
9 ноября, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Как жить в замкнутом пространстве, если у людей разные взгляды на ключевые вопросы? Можно ли в принципе никогда не ссориться? Как не допустить развития конфликта?

Научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова расскажет про опыт работы и жизни космонавтов на орбите и вспомнит опыт изоляции в период эпидемии коронавируса. Рассмотрит цели и ценности, которые помогут образовать систему даже «когда в товарищах согласья нет». Лектор обсудит техники саморегуляции и самопомощи: как помочь себе и как не ухудшать ситуацию вокруг.

Расписание
9
Суббота
Ноябрь 2024
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

57 минут назад
Александр Речкин
7
# космос
# МКС
# Психология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 20:28
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
Вчера, 07:01
Татьяна

Экологи раскрыли эволюционные преимущества алкоголя в животном мире

В мире давно идет борьба с пьянством, все больше стран пропагандируют умеренное потребление алкоголя или полный отказ, поскольку это несет большие экономические и медицинские преимущества. Между тем все больше наблюдений указывают на присутствие спирта в диких плодах, нектарах, соках. Не исключено, что в живой природе он гораздо более распространен, чем это известно. Международный коллектив ученых в новом обзоре обобщил все доступные факты и пришел к выводу, что этанол, вероятно, стал одним из эволюционных факторов для многих видов.

Биология
# алкоголь
# приматы
# эволюция
# экология
Вчера, 19:01
Татьяна

Генетики отследили кавказских предков народов Евразии

Кавказ с его богатыми рудными залежами стал ключевым регионом для бронзового века, а также родиной пастушеских обществ, впоследствии преобразивших генетический, языковой и культурный ландшафт большей части Евразии. Однако происхождение охотников-собирателей, населявших горы, и их связь с окружающими народами остаются белым пятном. В новой работе большой международный коллектив ученых представил результаты анализа ДНК из погребений, охватывающих период в шесть тысяч лет.

Археология
# Бронзовый век
# палеогенетика
# Северный Кавказ
# ямная культура
26 октября
Юлия Трепалина

Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.

Психология
# благосостояние
# богатство
# дети
# доходы
# родители
# семья
Вчера, 20:28
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
25 октября
МАИ

Ракетный двигатель, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-принтере: фантастика или реальность?

Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.

МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
# нейросети
# ракетный двигаетль
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
26 октября
Юлия Трепалина

Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.

Психология
# благосостояние
# богатство
# дети
# доходы
# родители
# семья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В ПНИПУ разработали новый клей на основе полиэтилена для производства фанеры

    2 часа назад

  2. В НИТУ МИСИС представили нейросеть, которая точно определяет объекты, не загруженные в базы данных

    2 часа назад

  3. Археологи нашли в средневековом поместье «ведьмины знаки»

    3 часа назад

  4. Физик рассчитал оптимальную форму бокала для холодного пива

    4 часа назад
Выбор редакции

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

28 октября

Последние комментарии

Вадим Пак
1 час назад
Почему решили новые спускаемые модули капсул делать по форме американских ведер. А не продолжение советских обтекаемых классических.

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Александр Виноградов
1 час назад
Александр, Starship полетит на луну и это уже точно.

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Александр Виноградов
1 час назад
Евгений, Он вам привел цифры. Это не что иное как конструктив.

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Александр Виноградов
1 час назад
andrew, Ага только до этого spacex сделали crew dragon который начали разрабатывать вместе с федерацией а полетел он в 2020. И успешно даже наших космонавтов на

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Val Khol
2 часа назад
Как только начинается снижение употребления алкоголя населением земли, так сразу появляються такого рода статейки. Алкогольная индустрия,

Экологи раскрыли эволюционные преимущества алкоголя в животном миреЭкологи раскрыли эволюционные преимущества алкоголя в животном мире

Татьяна Хвостова
2 часа назад
А кто там с ним на Марсе? Кто все время делает фото этих марсоходов на фоне красного песочка и присылает их нам? Кто снимает со стороны как эти

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятнаМарсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Вадим Николаев
4 часа назад
Evgeny, может надо было в школе уроки физики не пропускать? тогда легко бы догадались откуда порог без чужого разжевывания вам очевидных вещей.

Астрофизики обнаружили одну из самых быстровращающихся нейтронных звезд во ВселеннойАстрофизики обнаружили одну из самых быстровращающихся нейтронных звезд во Вселенной

Альберт Федоров
4 часа назад
Так то он камерой вниз должен был лететь, у него шар там прикрепленный сдутый. Разлетелся бы в щепни. Янки схавают

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Роман Лысенко
4 часа назад
Ян, так он же на парашюте спустился. Там видно.

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Иван Бомбадил
4 часа назад
Даже если победит Трамп, ой как не факт, что всё будет как видит автор. Победа на выборах еще не обеспечивает победу в борьбе. Повышаются шансы -- да.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Gennadiy Ivanov
4 часа назад
Ян, сопротивление воздуха для Вас шутка какая-то? Хайп и только Хайп. Разницы со сбросом с километра и с 40 км никакой...

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Levgeniy Man
5 часов назад
Не, ну серьёзно, что они измеряют? "Начальную скорость квантовой запутанности", это что блин такое?! Проще говоря, они замеряют разницу между

Начальную скорость квантовой запутанности измерили в аттосекундахНачальную скорость квантовой запутанности измерили в аттосекундах

Evgeny
5 часов назад
А откуда этот теоретический порог в 730 герц? Тема не раскрыта.

Астрофизики обнаружили одну из самых быстровращающихся нейтронных звезд во ВселеннойАстрофизики обнаружили одну из самых быстровращающихся нейтронных звезд во Вселенной

BobSencler
6 часов назад
Affidavit, замените . на , и ..Последующая цепная реакция постепенно нагревает соль, производя в результате пар, который приводит в действие турбину,

Представлен концепт круизного судна с ториевым реакторомПредставлен концепт круизного судна с ториевым реактором

Наби Набиев
7 часов назад
Татьяна, опять байки про потомков древлян и вЯличие былое. Раньше только РЕН ТВ и Царьград этим занимались, но сейчас у каждого скрепца на уме, что

Генетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о СверриреГенетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о Сверрире

Вова Тимофеев
7 часов назад
А кому это в жизни пригодится?

Физики проследили фазовый переход магии в квантовой системеФизики проследили фазовый переход магии в квантовой системе

ulogin_vkontakte_36459212
8 часов назад
Возник вопрос. А мухе пыльца на глазу мешает? Она его убирает своими лапками? 🤔🤔

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

ulogin_vkontakte_36459212
8 часов назад
Ну теперь есть новый повод выпить. За учёных и этанол 😃

Экологи раскрыли эволюционные преимущества алкоголя в животном миреЭкологи раскрыли эволюционные преимущества алкоголя в животном мире

ulogin_vkontakte_36459212
8 часов назад
Ура, мы нашли останки предков перед их полётом на Землю 😎РЕН-ТВ: уважаемый эксперт, приглашаем вас на запись в студию😄

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятнаМарсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Гена Пастухов
10 часов назад
Хорошо трескает треска.

Океанографы зафиксировали крупнейший в истории случай хищничестваОкеанографы зафиксировали крупнейший в истории случай хищничества

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно