О мероприятии

Большой, покрыт золотом и работает в космосе — это космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Webb — настоящая машина времени, которая покажет ученым, как формировались первые звезды после Большого Взрыва. Телескоп, который изменит понимание Вселенной. Он продолжит научные исследования, начатые телескопом Hubble и откроет людям то, чего никто на Земле еще не видел! Это самый большой телескоп из тех, что когда-либо запускали в космос. Специалист планетария Максимова Екатерина Алексеевна расскажет участникам мероприятия о главной обсерватории следующего десятилетия.

Расписание Александровский парк 4 Санкт-Петербург 17:15 Купить