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Лекция
10+
Путешествие к центру клетки

Слушатели узнают, как современные технологии позволяют ученым расшифровывать ДНК и какие новые возможности это открывает.

Экспериментаниум
24 августа, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к. 11

О мероприятии

Что общего может быть у живого человека и сказочного персонажа? Вот, например, жизнь Кощея Бессмертного сосредоточена на конце иглы, спрятанной в яйце, спрятанном в утке, спрятанной в зайце. Разве может это напоминать строение человеческого организма?

Оказывается, да! Если представить, что конец иглы — это ядро, где хранится ДНК, защищенная оболочкой, как яйцо, то уткой будут органеллы клетки, а зайцем — сама клетка в ткани организма. Сотрудник лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Первого МГМУ им И. М. Сеченова Константин Евменов расскажет, как эти микроскопические структуры хранят и передают информацию от поколения к поколению, при этом делая каждого человека уникальным. А еще лектор обсудит, как гены влияют на жизнь людей, как современные технологии позволяют ученым расшифровывать ДНК и какие новые возможности это открывает.

Расписание
24
Суббота
Август 2024
Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к. 11

7 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# генетика
# клетка
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# вязкость
# новые материалы
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# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
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# Falcon 9
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Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
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