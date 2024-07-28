О мероприятии

Что общего может быть у живого человека и сказочного персонажа? Вот, например, жизнь Кощея Бессмертного сосредоточена на конце иглы, спрятанной в яйце, спрятанном в утке, спрятанной в зайце. Разве может это напоминать строение человеческого организма?

Оказывается, да! Если представить, что конец иглы — это ядро, где хранится ДНК, защищенная оболочкой, как яйцо, то уткой будут органеллы клетки, а зайцем — сама клетка в ткани организма. Сотрудник лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Первого МГМУ им И. М. Сеченова Константин Евменов расскажет, как эти микроскопические структуры хранят и передают информацию от поколения к поколению, при этом делая каждого человека уникальным. А еще лектор обсудит, как гены влияют на жизнь людей, как современные технологии позволяют ученым расшифровывать ДНК и какие новые возможности это открывает.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация