Слушатели узнают, кто такие исследователи уязвимостей и какую роль они играют в безопасности крупных корпораций.

О мероприятии

На встрече с ведущими практиками в области анализа безопасности и реагирования на инциденты речь пойдет о том, чем на самом деле занимается специалист по защите данных и как страсть к поиску программных ошибок превратить в работу мечты. Участники узнают:

Кто такие исследователи уязвимостей и какую роль сегодня они играют в безопасности крупных корпораций?

Как устроена работа в департаментах по реагированию на инциденты и почему здесь важна скорость реакции и аналитический склад ума?

С какими вызовами сталкиваются лаборатории анализа безопасности при проверке систем на устойчивость в эпоху искусственного интеллекта

Какие навыки и знания необходимы новичку для успешного старта в индустрии?

Как развивать собственный экспертный бренд в профессиональном сообществе и делиться знаниями, оставаясь востребованным специалистом?

Встреча поможет разобраться, в чем разница между задачами специалистов по тестированию на проникновение, аналитиков мониторинга и исследователей безопасности. Участники узнают, как математическая база и любопытство помогают находить критические ошибки там, где их не видит машина, разберут реальные кейсы по анализу защищенности, а также смогут задать вопросы экспертам-практикам и обсудить возможность стажировок.

Эксперты:

Сергей Зыбнев, ведущий специалист департамента по работе с уязвимостями информационных систем компании «Бастион»;

Борис Степанов, руководитель направления по анализу безопасности АО «НПК Криптонит»;

Смирнов Владимирович, заместитель начальника Центра технологий квантовых коммуникаций ОАО «РЖД».

ул. Ботаническая, д. 25, стр. 4 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.