О мероприятии

Ускорители заряженных частиц играют важные роли в фундаментальной и прикладной физике, медицине и промышленности. На синхротронах исследуют глубины физики элементарных частиц, изучают свойства различных объектов — материалов, устройств, клеточных культур, живых организмов и т.д. На ионных и протонных циклотронах лечат людей, исследуют различные объекты и модифицируют материалы. Магнитные системы, используемые для управления пучками заряженных частиц могут быть и резистивными, но тогда они потребляют очень много энергии. Сейчас все чаще (а на синхротронах — уже всегда) применяют сверхпроводящие магниты, которые имеют сложные, дорогие в изготовлении системы охлаждения жидким гелием. Если в магнитах использовать высокотемпературные проводники (ВТСП), то можно будет охлаждать магнитные системы гораздо проще и дешевле, или же они смогут создавать гораздо более высокие магнитные поля в синхротронах на очень высокие энергии частиц.

Кандидат технических наук Михаил Станиславович Новиков расскажет историю применения сверхпроводящих магнитных систем на ускорителях в Объединенном институте ядерных исследований, а также о проектах и разработках, производственном и тестовом оборудовании по созданию ВТСП магнитов. Будет представлена физика сверхпроводимости, конструкции современных сверхпроводящих проводов, их особенности с точки зрения применений, способы улучшения сверхпроводящих свойств, и перспективы применения ВТСП.

Расписание Ленинский проспект 4 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация