О мероприятии

В июне 2024 года научный мир потрясла сенсация: при строительстве технических сооружений аэропорта на Крите были обнаружены остатки грандиозного круглого сооружения, которое датируется не позднее 2000 годом до нашей эры. Преподаватель литературы и мифологии Ася Штейн расскажет об интригующих подробностях сенсационной находки, которую археологи и журналисты немедленно окрестили лабиринтом Минотавра. Он ли это? Что ученые знают о древних лабиринтах и их предназначении? Лектор обсудит горячую археологическую новость и поведает о новейших исследованиях.