Лекция
12+
«Встать на крыло»: все о полете птиц

Слушатели узнают, кто летает быстрее всех и чем машущий полет отличается от парящего.

Библиотека им. Маяковского
23 ноября, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Большеохтинский проспект, дом 8

О мероприятии

Орнитолог Юрий Михайлов познакомит участников мероприятия с различными видами полета у птиц. Слушатели узнают, кто летает быстрее всех и чем машущий полет отличается от парящего. Лектор расскажет о том, как у колибри получается зависать на одном месте и как хищники используют восходящие потоки воздуха.

Расписание
23
Воскресенье
Ноябрь 2025
Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большеохтинский проспект, дом 8

20 октября, 05:02
Александр Речкин
3
# биология
# орнитология
# птицы
