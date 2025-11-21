Слушатели узнают, как осуществляется управление таким сложным техническим сооружением как МКС с Земли.

О мероприятии

Как поддерживается связь между Землей и космонавтами, работающими на борту Международной космической станции? За что отвечает сменный руководитель группы связи с экипажем? Как «голос Земли» влияет на жизнь на орбите?

Слушатели рассмотрят историю Центра управления полетом и узнают о том, как осуществляется управление таким сложным техническим сооружением как МКС с Земли.

О том, как появилась идея работать в космической отрасли и почему был выбран именно этот вид деятельности расскажет сменный руководитель группы связи с экипажем Михаил Киселев.

