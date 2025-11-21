  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Космические профессии: сменный руководитель группы связи с экипажем

Слушатели узнают, как осуществляется управление таким сложным техническим сооружением как МКС с Земли.

Космонавтика и авиация
23 ноября, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Как поддерживается связь между Землей и космонавтами, работающими на борту Международной космической станции? За что отвечает сменный руководитель группы связи с экипажем? Как «голос Земли» влияет на жизнь на орбите?

Слушатели рассмотрят историю Центра управления полетом и узнают о том, как осуществляется управление таким сложным техническим сооружением как МКС с Земли.

О том, как появилась идея работать в космической отрасли и почему был выбран именно этот вид деятельности расскажет сменный руководитель группы связи с экипажем Михаил Киселев.

Расписание
23
Воскресенье
Ноябрь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

21 ноября, 11:47
Александр Речкин
2
# космос
# Россия
# технологии
Комментарии

