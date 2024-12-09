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Лекция
12+
«Вояджер. «Межпланетная Одиссея» или полет протяженностью в бесконечность

Слушатели узнают о беспрецедентной попытке исследовать четыре самых отдаленных от Земли планеты Солнечной системы.

Космонавтика и авиация
15 декабря, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Почти три столетия назад, выдающийся английский астроном Джеймс Брэдли, впервые определил, что Юпитер является «планетой гигантом». Посмотреть на ближайшие к Земле планеты — Марс и Венеру, люди мечтали всегда. Но мысли о том, чтобы заглянуть в далекие миры «планет гигантов» посещали умы только самых отчаянных мечтателей!

Технологии двадцатого века позволили ученым реализовать эту мечту. В 1977 году на встречу с гигантскими собратьями Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном отправилась «межпланетная одиссея», представленная двумя автоматическими аппаратами «Вояджер-1» и «Вояджер-2». 

Сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев расскажет о беспрецедентной попытке исследовать четыре самых отдаленных от Земли планеты Солнечной системы и заглянуть за ее пределы. Слушатели узнают об однозначной результативности данного проекта и его грандиозном вкладе в изучение окружающей Вселенной.

Расписание
15
Воскресенье
Декабрь 2024
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

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Александр Речкин
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# NASA
# вояджер
# космос
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