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Лекция
12+
На грани физики и магии: возможны ли «сказочные» технологии

Участники мероприятия узнают о новых технологиях, которые раньше считались фантастикой, а теперь стали реальностью.

Космонавтика и авиация
15 декабря, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Читая фантастику или смотря фильмы, люди часто мечтают, чтобы удивительные вещи, которые там происходят, происходили наяву. Стать невидимкой, помахать лазерным мечом, читать мысли людей, путешествовать во времени, левитировать и летать, как птица — хотелось бы уметь это в реальности.

Оказывается, многое из этого можно сделать, хорошо разбираясь в физике. Так что сделать сказку былью — намного проще, чем кажется. О «волшебных технологиях» расскажет писатель и популяризатор науки Дмитрий Побединский.

Расписание
15
Воскресенье
Декабрь 2024
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

43 минуты назад
Александр Речкин
3
# магия
# технологии
# физика
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