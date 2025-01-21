Традиционно больше осадков на Земле выпадает в годы Эль-Ниньо, теплого течения в экваториальной части Тихого океана. Однако 2024-й стал неожиданным исключением: он показал рекордное количество воды в атмосфере и рекордный уровень осадков за все время инструментальных наблюдений. Продолжение этой тенденции в будущем может существенно изменить карту внутриконтинентальных частей мира, от российской прикаспийской низменности до Средней Азии и Сахары, которая может перестать быть пустыней.