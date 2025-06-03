О мероприятии

Доцент факультета журналистики М.В. Ломоносова Ирина Николаевна Денисова расскажет о военной журналистике в России, которая начала формироваться во время Крымской войны (1853-1856 гг.).

В дальнейшем она, развиваясь с учетом мирового опыта, шла своим путем, ее организационные, правовые, этические, технологические направления трансформировались при непосредственном участии российских и советских журналистов. Слушатели ближе познакомятся с особенностями работы военкоров, которые являются образцом мужества, героизма, профессионализма, донося правду до своей аудитории иногда ценой собственной жизни.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация