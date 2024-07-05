Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Участники мероприятия узнают, почему важно исследовать обувь и котелки солдат.
О мероприятии
Сотрудник Музея военной истории Российского военно-исторического общества Сергей Леонидович Куренев расскажет об одном из современных направлений исторической науки – имагологии. Современные исторические исследования все больше посвящаются не изучению фактов и событий, а общественному сознанию и психологии, в том числе большое внимание уделяется образу «чужого/другого». На примере Отечественной войны 1812 года и Русско-японской войны он проанализирует процесс формирования взаимного образа «чужого» в общественном сознании, культуре, историческом процессе в целом.
Руслан Ильдарович Уразбахтин, аспирант Института всеобщей истории РАН, лаборант-исследователь Института истории СПбГУ расскажет об актуальных проблемах военно-исторической антропологии. За последние десятилетия из нового направления исследований она превратилась в едва ли не главное в военной истории. Если раньше ученых интересовали цели и планы сторон, решения полководцев и их влияние на ход боевых действий, оружие и военная форма, то теперь акцент сместился в сторону простого солдата, его жизни на войне во всех проявлениях: быт и повседневная жизнь, мотивация и переживания, травмирующий опыт войны и возвращение в мирную жизнь.
Старосадский пер. д. 9 стр. 1
Всемирный день поцелуев отмечают 6 июля. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие гормоны выделяются при поцелуе и какую роль они играют в укреплении отношений, что этот процесс символизировал в Средневековье, можно ли заболеть поцеловавшись, что грозит маленьким детям, какие животные умеют целоваться, каков состав слюны человека и покажет ли ее анализ депрессию.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Биология суперспособностей: как нигерийские комары сделали ПЦР-тест на Covid-19 доступнее. «Разговор за жизнь» с биологом Олегом Гусевым
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии