О мероприятии

Сотрудник Музея военной истории Российского военно-исторического общества Сергей Леонидович Куренев расскажет об одном из современных направлений исторической науки – имагологии. Современные исторические исследования все больше посвящаются не изучению фактов и событий, а общественному сознанию и психологии, в том числе большое внимание уделяется образу «чужого/другого». На примере Отечественной войны 1812 года и Русско-японской войны он проанализирует процесс формирования взаимного образа «чужого» в общественном сознании, культуре, историческом процессе в целом.

Руслан Ильдарович Уразбахтин, аспирант Института всеобщей истории РАН, лаборант-исследователь Института истории СПбГУ расскажет об актуальных проблемах военно-исторической антропологии. За последние десятилетия из нового направления исследований она превратилась в едва ли не главное в военной истории. Если раньше ученых интересовали цели и планы сторон, решения полководцев и их влияние на ход боевых действий, оружие и военная форма, то теперь акцент сместился в сторону простого солдата, его жизни на войне во всех проявлениях: быт и повседневная жизнь, мотивация и переживания, травмирующий опыт войны и возвращение в мирную жизнь.

Расписание Старосадский пер. д. 9 стр. 1 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация