  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Актуальные проблемы изучения военной истории: военно-историческая антропология

Участники мероприятия узнают, почему важно исследовать обувь и котелки солдат.

Российская государственная библиотека
6 июля, 14:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Старосадский пер. д. 9 стр. 1

О мероприятии

Сотрудник Музея военной истории Российского военно-исторического общества Сергей Леонидович Куренев расскажет об одном из современных направлений исторической науки – имагологии. Современные исторические исследования все больше посвящаются не изучению фактов и событий, а общественному сознанию и психологии, в том числе большое внимание уделяется образу «чужого/другого». На примере Отечественной войны 1812 года и Русско-японской войны он проанализирует процесс формирования взаимного образа «чужого» в общественном сознании, культуре, историческом процессе в целом.

Руслан Ильдарович Уразбахтин, аспирант Института всеобщей истории РАН, лаборант-исследователь Института истории СПбГУ расскажет об актуальных проблемах военно-исторической антропологии. За последние десятилетия из нового направления исследований она превратилась в едва ли не главное в военной истории. Если раньше ученых интересовали цели и планы сторон, решения полководцев и их влияние на ход боевых действий, оружие и военная форма, то теперь акцент сместился в сторону простого солдата, его жизни на войне во всех проявлениях: быт и повседневная жизнь, мотивация и переживания, травмирующий опыт войны и возвращение в мирную жизнь.

Расписание
6
Суббота
Июль 2024
Старосадский пер. д. 9 стр. 1 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Старосадский пер. д. 9 стр. 1

15 минут назад
Александр Речкин
1
# война
# история
# Россия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:32
ПНИПУ

В Пермском Политехе рассказали о вреде и пользе поцелуев

Всемирный день поцелуев отмечают 6 июля. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие гормоны выделяются при поцелуе и какую роль они играют в укреплении отношений, что этот процесс символизировал в Средневековье, можно ли заболеть поцеловавшись, что грозит маленьким детям, какие животные умеют целоваться, каков состав слюны человека и покажет ли ее анализ депрессию.

ПНИПУ
# депрессия
# отношения
# поцелуи
# Слюна
Позавчера, 13:21
Юлия Трепалина

Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.

Биология
# домашние животные
# домашние питомцы
# кошки
# поведение животных
# психология животных
Вчера, 14:52
Юлия Трепалина

Ученые доказали, что бегемоты «летают»

Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.

Биология
# бегемоты
# гиппопотам
# наземные млекопитающие
# передвижение
# походка
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
Позавчера, 13:21
Юлия Трепалина

Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.

Биология
# домашние животные
# домашние питомцы
# кошки
# поведение животных
# психология животных
2 июля
Александр Корнев

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.

Технологии
# земледелие
# продуктовая безопасность
# скот
# скотоводство
# солнечные батареи
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Тюменские историки рассказали о деятельности царских тюремных инспекторов

    39 минут назад

  2. Новая терапия рака превратила его клетки в «троянских коней», уничтожающих опухоль изнутри

    59 минут назад

  3. Исследование Пермского Политеха предскажет разрушение конструкций из углепластика

    3 часа назад

  4. Неврологи обнаружили необычную причину мигрени

    Вчера, 21:00
Выбор редакции

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

24 июня

Последние комментарии

Александр Березин
41 секунда назад
Иван, наклон оси тут ни при чем. Зима в южном полушарии Марсе существенно более холодное время года для планеты в целом (включая ее экватор), потому

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Иван Колупаев
2 минуты назад
"Агентство имеет запасные планы на случай провала запасных планов." 🙄 Автор шутит или случайно получилось? Помнится Владимир Харконнен любил

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Александр Березин
3 минуты назад
Zhe, " Сколько его потребуется для Марса? Из чего его производить? Как? Нет ответов. Откуда тогда эти столетия взялись?" Сколько его надо для Марса (а

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
12 минут назад
Александр, если для вас потери пять к одному не унизительны -- я рад за вас. Сам такими широкими взглядами, увы, не обладаю. Но текст отмечает, что

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войнуКак советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Ashish Jaiswal
28 минут назад
"I thoroughly enjoyed reading your blog! Your insights on material on earth were enlightening and well-presented. Looking forward to more great

Ученые назвали самый прочный материал на ЗемлеУченые назвали самый прочный материал на Земле

Misha Baskakov
2 часа назад
Интересно в какой области на земле это снимали или им нарисовал

Mars Express запечатлел огромный «шрам» на поверхности Красной планетыMars Express запечатлел огромный «шрам» на поверхности Красной планеты

Игорь Коняшов
2 часа назад
Марина, Как вы смешны со своими дебильными попытками йумора... Между прочим, женщинам никто не запрещает соревноваться с мужчинами, но почему-то не

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Степан Жук
6 часов назад
Табак - это наркотик! Именно поэтому возникает зависимость. Кто-то подвержен этой зависимости, а кто-то нет. Все зависит от ген. Точно такая же

Привычку к курению объяснили с точки зрения личностных особенностейПривычку к курению объяснили с точки зрения личностных особенностей

Сергей Сфыеду
9 часов назад
Артем, напрасно ерничаете. Я не собираюсь переделывать КК. Что мешает конторе Маска сделать шлюзовую камеру к "Крю Драгону", очень даже понятно. Но

Стала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космосСтала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос

Александр Нафф
11 часов назад
Не согласен. Программу-максимум Сталин не выполнил, но программу-минимум вполне. С англичанами воевать не стал, союзником немцев не стал. Финские

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войнуКак советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Иван Колупаев
12 часов назад
Артем, вот только аудит проводили американцы. Это ты их собаками назвал? 😁 Или собакой назвал автора заметки что озвучил новость? Вдвойне смешно.

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Артем Каримов
13 часов назад
Собака лает, караван идет. Сейчас модно обсуждать высадятся астронавты на Луне в 2028 или 2030. Обгонят их китайцы или нет и в каком году. Повестка она

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Артем Каримов
13 часов назад
Сергей, ну так кто мешает? Вперед.

Стала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космосСтала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос

Zhe Sh
13 часов назад
Александр, вот вы говорите - элегаз. Он даже на Земле сейчас стоит несколько долларов за кг. Сколько его потребуется для Марса? Из чего его

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Иван Колупаев
13 часов назад
Pendus, википедию покури https://en.wikipedia.org/wiki/Tianlong-3

Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9

Pendus Igor
16 часов назад
Вячеслав, на этой ракете стоят рдтт

Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9

Сергей Сфыеду
17 часов назад
Совсем не обязательно, что они жили в этой пещере непрерывно. Вообще в пещерах в холодном климате жить очень неуютно. Видать другого выбора не было.

Денисовцы Тибетского нагорья жили за счет голубых барановДенисовцы Тибетского нагорья жили за счет голубых баранов

Сергей Сфыеду
17 часов назад
"должны покинут пределы корабля Crew Dragon после разгерметизации капсулы" - возвращаемся к "Джемени"? Могли бы и дополнительный отсек для таких целей

Стала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космосСтала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос

Петр Исаков
18 часов назад
Всем прекрасен транспорт, только он на полигоне, 10 лет катают туда сюда. Инвесторы заждались результатов с 2014 года.

Сочетает свойства гибкой нити и жесткой балки: как работает струнный рельс Сочетает свойства гибкой нити и жесткой балки: как работает струнный рельс 

Иван Колупаев
19 часов назад
Вячеслав, да перегрелся пендус, бывает. Или повторяет чье-то " экспертное" мнение. Сомневаюсь что на ТТУ получится управлять тягой, спасать такую

Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно