Участники мероприятия узнают, как на самом деле действуют яды, упоминаемые в фильмах и сериалах.

О мероприятии

Яды на кино- и телеэкранах используются вовсю. Во-первых, это красиво. А вот во-вторых, в-третьих и в-прочих в подавляющем большинстве случаев просто не учитываются. Некоторые киноотравления целиком состоят из условностей и недостоверностей. Например, профессор Вернер Плейшнер в «Семнадцати мгновениях весны» умер вовсе не от цианида.

Почему создатели фильмов так пренебрегают правильными отравлениями? Как на самом деле действуют яды, упоминаемые в фильмах и сериалах? И как правильно использовать антидоты для помощи киногероям? Обо всем этом и многом другом расскажет врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация