Слушатели узнают, как была устроена власть в прошлом.

О мероприятии

Власть – одно из вечных устремлений и один из мощнейших соблазнов человечества. Как была устроена власть в прошлом? Командовали ли предки друг другом? Когда появилась идея превосходства одного над другим?

О том, когда власть стала не только личной, но и наследственной и как идея власти меняла человечество расскажет российский палеоантрополог, популяризатор научного мировоззрения Станислав Дробышевский.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация